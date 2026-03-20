|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|15.00 %
|KKR & Co Inc., Partners Group Holding AG, The Blackstone Group Inc.
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|27.03.2026
|151200920
|8.75 %
|ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Novartis AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.03.2026
|151200921
|11.00 %
|Holcim Ltd, Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.03.2026
|151200922
|16.00 %
|Adecco Group AG, Givaudan SA, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|27.03.2026
|151200923
|8.50 %
|Avolta AG, Flughafen Zürich AG, Kuehne + Nagel International AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.03.2026
|151200925
|10.00 %
|Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.03.2026
|151200927
|7.00 %
|Allianz SE, Nestlé SA, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|27.03.2026
|151200928
|10.50 %
|Clariant AG, Holcim Ltd, SIG Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.03.2026
|151200929
|10.00 %
|ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Lindt & Sprüngli AG, Nestlé SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.03.2026
|151200930
|8.00 %
|EMS-Chemie Holding AG, Galderma Group Ltd, Galenica AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.03.2026
|151200931
|9.25 %
|Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.03.2026
|151200932
|9.50 %
|Swissquote Group Holding SA, Temenos AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.03.2026
|151200933
|9.00 %
|Helvetia Baloise Holding AG, Logitech International SA, Zurich Insurance Group Ltd
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.03.2026
|151200934
|15.00 %
|E.ON SE, Siemens Energy AG
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|27.03.2026
|151200935
|10.00 %
|Leonardo S.p.a., Rheinmetall AG
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|27.03.2026
|151200938
|13.00 %
|Kering SA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Salvatore Ferragamo SpA
|50 %
|EUR
|1.25 Jahre
|27.03.2026
|151200944
|8.00 %
|Air Liquide SA, BASF SE
|55 %
|EUR
|1.25 Jahre
|27.03.2026
|151200945
|11.00 %
|Alphabet, Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|27.03.2026
|151200946
|13.50 %
|Netflix Inc., NVIDIA Corp.
|50 %
|USD
|1.25 Jahre
|27.03.2026
|151200947
|14.50 %
|Tesla Inc.
|55 %
|USD
|1.25 Jahre
|27.03.2026
|151200948
|13.00 %
|Barrick Mining Corporation
|55 %
|USD
|1.25 Jahre
|27.03.2026
|151200949
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00