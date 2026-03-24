(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.50 %Banque Cantonale Vaudoise, Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA55 %CHF1.25 Jahre02.04.2026151201107
13.00 %ASML Holding NV, Logitech International SA, Swisscom AG55 %CHF1 Jahr02.04.2026151201112
12.00 %Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG, UniCredit SpA55 %CHF1 Jahr02.04.2026151201113
4.00 %EURO STOXX 50® Index, S&P 500® Index, SMI® (Swiss Market Index), USD per 1 XAU65 %CHF1.25 Jahre02.04.2026151201115
7.00 %Givaudan SA, Kuehne + Nagel International AG, Sika AG50 %CHF1.5 Jahre02.04.2026151201116
10.50 %Adecco Group AG, Nestlé SA, Roche Holding AG, UBS Group AG50 %CHF1.5 Jahre02.04.2026151201117
8.50 %Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd55 %CHF1.5 Jahre02.04.2026151201118
14.00 %ams-OSRAM AG, Logitech International SA, Swisscom AG50 %CHF1 Jahr02.04.2026151201119
10.00 %ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Nestlé SA, Unilever PLC55 %CHF1.25 Jahre02.04.2026151201121
8.25 %Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG60 %CHF1.5 Jahre02.04.2026151201122
8.00 %Alcon Inc., Stadler Rail AG, Straumann Holding AG55 %CHF1.5 Jahre02.04.2026151201124
9.00 %SAP SE, Siemens AG50 %EUR1 Jahr02.04.2026151201145
14.00 %Siemens Energy AG, Siemens Healthineers AG50 %EUR1.25 Jahre02.04.2026151201126
7.00 %Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA50 %EUR2 Jahre02.04.2026151201127
14.25 %Meta Platforms Inc., NVIDIA Corp.55 %USD1 Jahr02.04.2026151201129
8.50 %Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, Pfizer Inc.55 %USD1.5 Jahre02.04.2026151201130
14.00 %Ferrari N.V., Tesla Inc.55 %USD1 Jahr02.04.2026151201131
8.25 %Chevron Corp., Exxon Mobil Corp.60 %USD1.5 Jahre02.04.2026151201132

