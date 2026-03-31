(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
10.00 %ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Geberit AG, Holcim Ltd55 %CHF1 Jahr10.04.2026151201279
12.00 %Adecco Group AG, Nestlé SA, Swiss Re AG55 %CHF1.25 Jahre10.04.2026151201281
7.75 %PSP Swiss Property AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Prime Site AG, Swiss Re AG60 %CHF1.5 Jahre10.04.2026151201283
10.00 %ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Lindt & Sprüngli AG, Unilever PLC50 %CHF1.5 Jahre10.04.2026151201285
8.00 %Lonza Group AG, Novartis AG, Straumann Holding AG55 %CHF1.5 Jahre10.04.2026151201286
9.50 %Givaudan SA, Sandoz Group AG, Sika AG55 %CHF1.5 Jahre10.04.2026151201287
14.00 %Logitech International SA, VAT Group AG55 %CHF1 Jahr10.04.2026151201290
8.50 %Huber + Suhner AG, Sunrise Communications AG, Swisscom AG60 %CHF1.5 Jahre10.04.2026151201291
15.00 %Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV55 %EUR1 Jahr10.04.2026151201292
11.00 %Kering SA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE50 %EUR1.5 Jahre10.04.2026151201293
12.00 %Bayerische Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG50 %EUR1 Jahr10.04.2026151201294
13.00 %Netflix Inc., Spotify Technology S.A.50 %USD1 Jahr10.04.2026151201296
11.00 %Alphabet, Inc., Amazon.com Inc.55 %USD1.25 Jahre10.04.2026151201297

