(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
9.00 %Bachem Holding AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG50 %CHF1.5 Jahre17.04.2026151201417
9.50 %Partners Group Holding AG, UBS Group AG60 %CHF1 Jahr17.04.2026151201414
12.00 %Adecco Group AG, Galderma Group Ltd, Nestlé SA55 %CHF1.25 Jahre17.04.2026151201418
11.50 %Commerzbank AG, Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG50 %CHF1 Jahr17.04.2026151201419
12.00 %Glencore PLC, Rio Tinto Ltd., Transocean Ltd.55 %CHF1 Jahr17.04.2026151201420
11.00 %Adecco Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG55 %CHF1.5 Jahre17.04.2026151201421
9.00 %Lonza Group AG, Schindler Holding AG, Sonova Holding AG60 %CHF1.5 Jahre17.04.2026151201422
10.00 %Apple Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.50 %CHF1.5 Jahre17.04.2026151201423
7.25 %Holcim Ltd, Nestlé SA, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd50 %CHF2 Jahre17.04.2026151201424
6.50 %Allianz SE, Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd50 %CHF2 Jahre17.04.2026151201425
9.00 %AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Münchener Rückversicherungs AG60%EUR1 Jahr17.04.2026151201426
14.00 %Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, UniCredit SpA50 %EUR1.5 Jahre17.04.2026151201429
10.00 %Amazon.com Inc., Netflix Inc.50 %USD1 Jahr17.04.2026151201430
10.00 %Coca-Cola Company, PepsiCo Inc., Starbucks Corp.50 %USD1.5 Jahre17.04.2026151201431

