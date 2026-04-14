|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|6.25 %
|Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201545
|8.50 %
|Givaudan SA, Holcim Ltd, Swiss Life Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201546
|9.00 %
|Alcon Inc., Lonza Group AG, Sandoz Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201547
|11.50 %
|Adecco Group AG, Kuehne + Nagel International AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201548
|11.00 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201549
|9.00 %
|Temenos AG, UBS Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201552
|11.00 %
|Avolta AG, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201553
|10.00 %
|ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Sika AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201554
|7.50 %
|Holcim Ltd, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201555
|8.25 %
|Novartis AG, Roche Holding AG, Straumann Holding AG
|60%
|CHF
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201556
|12.00 %
|Logitech International SA, Swisscom AG, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1.25 Jahre
|24.04.2026
|151201557
|12.00 %
|Deutsche Telekom AG, SAP SE, Siemens AG
|55 %
|EUR
|1 Jahr
|24.04.2026
|151201558
|9.25 %
|Hermes International, L´Oréal International
|60%
|EUR
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201559
|14.00 %
|Bayer AG, Infineon Technologies AG
|50 %
|EUR
|1.25 Jahre
|24.04.2026
|151201560
|11.00 %
|Amazon.com Inc., PepsiCo Inc., Walmart Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|24.04.2026
|151201561
|14.00 %
|Meta Platforms Inc., Netflix Inc., NVIDIA Corp.
|50 %
|USD
|1.25 Jahre
|24.04.2026
|151201563
|8.25 %
|Chevron Corp., Exxon Mobil Corp.
|60%
|USD
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201565
|13.00 %
|Adobe Systems Inc., Apple Inc., Microsoft Corp.
|50 %
|USD
|1.5 Jahre
|24.04.2026
|151201566
