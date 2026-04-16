(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
15.00 %Cloudflare Inc, Crowdstrike Holdings Inc., Palo Alto Networks, Inc.50 %CHF1 Jahr24.04.2026151201544
6.25 %Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF1.5 Jahre24.04.2026151201545
8.50 %Givaudan SA, Holcim Ltd, Swiss Life Holding AG55 %CHF1.5 Jahre24.04.2026151201546
9.00 %Alcon Inc., Lonza Group AG, Sandoz Group AG55 %CHF1.5 Jahre24.04.2026151201547
11.50 %Adecco Group AG, Kuehne + Nagel International AG55 %CHF1.5 Jahre24.04.2026151201548
11.00 %Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre24.04.2026151201549
9.00 %Temenos AG, UBS Group AG50 %CHF1.5 Jahre24.04.2026151201552
11.00 %Avolta AG, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG55 %CHF1.5 Jahre24.04.2026151201553
10.00 %ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Sika AG60 %CHF1.5 Jahre24.04.2026151201554
7.50 %Holcim Ltd, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA50 %CHF1.5 Jahre24.04.2026151201555
8.25 %Novartis AG, Roche Holding AG, Straumann Holding AG60%CHF1.5 Jahre24.04.2026151201556
12.00 %Logitech International SA, Swisscom AG, VAT Group AG55 %CHF1.25 Jahre24.04.2026151201557
12.00 %Deutsche Telekom AG, SAP SE, Siemens AG55 %EUR1 Jahr24.04.2026151201558
9.25 %Hermes International, L´Oréal International60%EUR1.5 Jahre24.04.2026151201559
14.00 %Bayer AG, Infineon Technologies AG50 %EUR1.25 Jahre24.04.2026151201560
11.00 %Amazon.com Inc., PepsiCo Inc., Walmart Inc.55 %USD1 Jahr24.04.2026151201561
14.00 %Meta Platforms Inc., Netflix Inc., NVIDIA Corp.50 %USD1.25 Jahre24.04.2026151201563
8.25 %Chevron Corp., Exxon Mobil Corp.60%USD1.5 Jahre24.04.2026151201565
13.00 %Adobe Systems Inc., Apple Inc., Microsoft Corp.50 %USD1.5 Jahre24.04.2026151201566
7.50 %Tecan Group Ltd.60 %CHF1 Jahr24.04.2026151201599

Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
