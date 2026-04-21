(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.00 %Givaudan SA, Holcim Ltd, Nestlé SA, Novartis AG, Roche Holding AG55 %CHF1.5 Jahre30.04.2026151201746
8.50 %Helvetia Baloise Holding AG, Huber + Suhner AG, Sulzer AG60 %CHF1.25 Jahre30.04.2026151201752
10.00 %Galenica AG, Lonza Group AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG60 %CHF1 Jahr30.04.2026151201754
9.75 %Apple Inc., Logitech International SA, Microsoft Corp.55 %CHF1.5 Jahre30.04.2026151201755
10.00 %Banco Santander SA, UBS Group AG, UniCredit SpA55 %CHF1.5 Jahre30.04.2026151201757
7.50 %Geberit AG, Givaudan SA, Sika AG60 %CHF1.5 Jahre30.04.2026151201761
8.00 %Accelleron Industries AG, OC Oerlikon Corp. AG, Stadler Rail AG55 %CHF1.5 Jahre30.04.2026151201762
11.00 %Adecco Group AG, Partners Group Holding AG, Sandoz Group AG50 %CHF1.5 Jahre30.04.2026151201763
11.00 %Deutsche Telekom AG, SAP SE, Siemens AG55 %EUR1 Jahr30.04.2026151201764
10.00 %Hermes International, Kering SA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE50 %EUR1.5 Jahre30.04.2026151201765
10.00 %Bayerische Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG50 %EUR1.5 Jahre30.04.2026151201767
12.00 %Boeing Company, Leonardo S.p.a., Rheinmetall AG50 %EUR1 Jahr30.04.2026151201768
10.00 %NVIDIA Corp.55 %USD1 Jahr30.04.2026151201769
10.00 %Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley55 %USD1.5 Jahre30.04.2026151201772
8.00 %Coca-Cola Company, McDonalds Corp., PepsiCo Inc.60 %USD1.5 Jahre30.04.2026151201773
8.00 %Glencore PLC, Rio Tinto Ltd.60 %USD1.25 Jahre30.04.2026151201774

