|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|9.25 %
|Geberit AG, Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|08.05.2026
|151202019
|10.00 %
|BELIMO Holding AG, Interroll Holding AG, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|08.05.2026
|151202021
|6.50 %
|Bossard Holding AG, Kardex AG, Schindler Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|08.05.2026
|151202022
|7.00 %
|Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|08.05.2026
|151202023
|12.00 %
|Alphabet, Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|08.05.2026
|151202024
|9.50 %
|Holcim Ltd, Nestlé SA, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|08.05.2026
|151202025
|9.50 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|08.05.2026
|151202026
|7.75 %
|ABB Ltd, Geberit AG, Nestlé SA, Novartis AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|08.05.2026
|151202027
|10.00 %
|Allianz SE, UniCredit SpA
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|08.05.2026
|151202028
|10.00 %
|Safran SA, Schneider Electric SE, Thales SA
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|08.05.2026
|151202030
|9.00 %
|Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
|60 %
|EUR
|1.5 Jahre
|08.05.2026
|151202035
|9.50 %
|JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley
|60 %
|USD
|1 Jahr
|08.05.2026
|151202038
|15.00 %
|AngloGold Ashanti plc, Barrick Mining Corporation, Newmont Corp.
|50 %
|USD
|1.5 Jahre
|08.05.2026
|151202042
