(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
9.25 %Geberit AG, Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG55 %CHF1.5 Jahre08.05.2026151202019
10.00 %BELIMO Holding AG, Interroll Holding AG, VAT Group AG50 %CHF1.5 Jahre08.05.2026151202021
6.50 %Bossard Holding AG, Kardex AG, Schindler Holding AG60 %CHF1.5 Jahre08.05.2026151202022
7.00 %Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF2 Jahre08.05.2026151202023
12.00 %Alphabet, Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.55 %CHF1 Jahr08.05.2026151202024
9.50 %Holcim Ltd, Nestlé SA, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF1.5 Jahre08.05.2026151202025
9.50 %Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA55 %CHF1.5 Jahre08.05.2026151202026
7.75 %ABB Ltd, Geberit AG, Nestlé SA, Novartis AG60 %CHF1.5 Jahre08.05.2026151202027
10.00 %Allianz SE, UniCredit SpA60 %EUR1 Jahr08.05.2026151202028
10.00 %Safran SA, Schneider Electric SE, Thales SA55 %EUR1.5 Jahre08.05.2026151202030
9.00 %Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE60 %EUR1.5 Jahre08.05.2026151202035
9.50 %JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley60 %USD1 Jahr08.05.2026151202038
15.00 %AngloGold Ashanti plc, Barrick Mining Corporation, Newmont Corp.50 %USD1.5 Jahre08.05.2026151202042

Inspiration 

 

Kontakt

Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.

markets.vontobel.com 
markets.schweiz@vontobel.com

Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00