|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|8.00 %
|LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|15.05.2026
|151202373
|8.75 %
|Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202376
|8.00 %
|Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202377
|11.00 %
|Commerzbank AG, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202378
|12.00 %
|ams-OSRAM AG, Apple Inc.
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202379
|7.00 %
|Lonza Group AG, Novartis AG, Swiss Re AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202380
|6.50 %
|Helvetia Baloise Holding AG, Nestlé SA, Roche Holding AG
|65 %
|CHF
|2 Jahre
|15.05.2026
|151202381
|7.75 %
|Eli Lilly & Co., Ypsomed Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202382
|6.25 %
|Cembra Money Bank AG, MasterCard Inc, Visa Inc.
|65 %
|CHF
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202383
|10.00 %
|Netflix Inc., Spotify Technology S.A.
|55 %
|CHF
|1.25 Jahre
|15.05.2026
|151202384
|15.00 %
|Siemens Energy AG, Vonovia SE
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|15.05.2026
|151202385
|13.75 %
|Comet Holding AG, Deutsche Telekom AG, SAP SE
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202386
|11.50 %
|Bayerische Motoren Werke AG, Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202388
|11.50 %
|Amazon.com Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|15.05.2026
|151202390
|8.75 %
|Coca-Cola Company, McDonalds Corp., Walmart Inc.
|60 %
|USD
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202391
|13.00 %
|Alibaba Group Holding Limited, BYD Company Limited
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|15.05.2026
|151202392
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00