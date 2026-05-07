(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.00 %LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA60 %CHF1 Jahr15.05.2026151202373
7.50 %ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd55 %CHF2 Jahre15.05.2026151202374
12.00 %Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG50 %CHF1.5 Jahre15.05.2026151202375
8.75 %Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA60 %CHF1.5 Jahre15.05.2026151202376
8.00 %Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd60 %CHF1.5 Jahre15.05.2026151202377
11.00 %Commerzbank AG, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre15.05.2026151202378
12.00 %ams-OSRAM AG, Apple Inc.55 %CHF1.5 Jahre15.05.2026151202379
7.00 %Lonza Group AG, Novartis AG, Swiss Re AG60 %CHF1.5 Jahre15.05.2026151202380
6.50 %Helvetia Baloise Holding AG, Nestlé SA, Roche Holding AG65 %CHF2 Jahre15.05.2026151202381
7.75 %Eli Lilly & Co., Ypsomed Holding AG55 %CHF1.5 Jahre15.05.2026151202382
6.25 %Cembra Money Bank AG, MasterCard Inc, Visa Inc.65 %CHF1.5 Jahre15.05.2026151202383
10.00 %Netflix Inc., Spotify Technology S.A.55 %CHF1.25 Jahre15.05.2026151202384
15.00 %Siemens Energy AG, Vonovia SE50 %EUR1 Jahr15.05.2026151202385
13.75 %Comet Holding AG, Deutsche Telekom AG, SAP SE50 %EUR1.5 Jahre15.05.2026151202386
11.50 %Bayerische Motoren Werke AG, Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG50 %EUR1.5 Jahre15.05.2026151202388
11.50 %Amazon.com Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.50 %USD1 Jahr15.05.2026151202390
8.75 %Coca-Cola Company, McDonalds Corp., Walmart Inc.60 %USD1.5 Jahre15.05.2026151202391
13.00 %Alibaba Group Holding Limited, BYD Company Limited55 %USD1.5 Jahre15.05.2026151202392

Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration 

 

Kontakt

Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.

markets.vontobel.com 
markets.schweiz@vontobel.com

Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00