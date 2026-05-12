|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|10.00 %
|Holcim Ltd, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|22.05.2026
|151202530
|11.00 %
|Logitech International SA, Swisscom AG, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|22.05.2026
|151202531
|10.50 %
|Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG
|60 %
|CHF
|1.25 Jahre
|22.05.2026
|151202533
|14.00 %
|NVIDIA Corp., Palantir Technologies Inc.
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|22.05.2026
|151202534
|8.00 %
|Galenica AG, Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|22.05.2026
|151202535
|10.50 %
|Adecco Group AG, The Swatch Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|22.05.2026
|151202536
|7.50 %
|Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Helvetia Baloise Holding AG
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|22.05.2026
|151202537
|10.00 %
|Logitech International SA, SAP SE, Siemens AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|22.05.2026
|151202538
|7.25 %
|Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|22.05.2026
|151202539
|9.00 %
|ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Emmi AG, Lindt & Sprüngli AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|22.05.2026
|151202540
|8.50 %
|Alcon Inc., Nestlé SA, Straumann Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|22.05.2026
|151202541
|9.50 %
|ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Sika AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|22.05.2026
|151202542
|7.00 %
|Geberit AG, Givaudan SA, Schindler Holding AG
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|22.05.2026
|151202543
|12.00 %
|Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, UniCredit SpA
|55 %
|EUR
|1 Jahr
|22.05.2026
|151202544
|10.50 %
|Alstom SA, Stadler Rail AG
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|22.05.2026
|151202547
|11.00 %
|Alphabet, Inc., Meta Platforms Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|22.05.2026
|151202548
|14.50 %
|Ford Motor Company, Tesla Inc.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|22.05.2026
|151202549
|10.00 %
|The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co.
|60 %
|USD
|1.5 Jahre
|22.05.2026
|151202550
|13.00 %
|Alphabet, Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.
|50 %
|USD
|1.25 Jahre
|22.05.2026
|151202551
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00