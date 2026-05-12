(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
10.00 %Holcim Ltd, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG60 %CHF1 Jahr22.05.2026151202530
11.00 %Logitech International SA, Swisscom AG, VAT Group AG55 %CHF1 Jahr22.05.2026151202531
10.50 %Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG60 %CHF1.25 Jahre22.05.2026151202533
14.00 %NVIDIA Corp., Palantir Technologies Inc.50 %CHF1 Jahr22.05.2026151202534
8.00 %Galenica AG, Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG60 %CHF1.5 Jahre22.05.2026151202535
10.50 %Adecco Group AG, The Swatch Group AG55 %CHF1.5 Jahre22.05.2026151202536
7.50 %Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Helvetia Baloise Holding AG60 %CHF2 Jahre22.05.2026151202537
10.00 %Logitech International SA, SAP SE, Siemens AG50 %CHF1.5 Jahre22.05.2026151202538
7.25 %Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG55 %CHF2 Jahre22.05.2026151202539
9.00 %ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Emmi AG, Lindt & Sprüngli AG50 %CHF1.5 Jahre22.05.2026151202540
8.50 %Alcon Inc., Nestlé SA, Straumann Holding AG60 %CHF1.5 Jahre22.05.2026151202541
9.50 %ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Sika AG60 %CHF1.5 Jahre22.05.2026151202542
7.00 %Geberit AG, Givaudan SA, Schindler Holding AG60 %CHF2 Jahre22.05.2026151202543
12.00 %Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, UniCredit SpA55 %EUR1 Jahr22.05.2026151202544
10.50 %Alstom SA, Stadler Rail AG55 %EUR1.5 Jahre22.05.2026151202547
11.00 %Alphabet, Inc., Meta Platforms Inc.55 %USD1 Jahr22.05.2026151202548
14.50 %Ford Motor Company, Tesla Inc.50 %USD1 Jahr22.05.2026151202549
10.00 %The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co.60 %USD1.5 Jahre22.05.2026151202550
13.00 %Alphabet, Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.50 %USD1.25 Jahre22.05.2026151202551

