(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.50 %Avolta AG, The Swatch Group AG55 %CHF1 Jahr29.05.2026151202653
8.00 %UBS Group AG, UniCredit SpA55 %CHF1 Jahr29.05.2026151202654
9.25 %Alstom SA, Schindler Holding AG, Stadler Rail AG55 %CHF1.5 Jahre29.05.2026151202657
8.00 %EFG International AG, Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre29.05.2026151202658
9.00 %Barry Callebaut AG, Danone SA, Nestlé SA55 %CHF1.5 Jahre29.05.2026151202659
8.50 %ABB Ltd, Amrize Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd60 %CHF1.5 Jahre29.05.2026151202660
6.50 %Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG65 %CHF2 Jahre29.05.2026151202661
7.50 %Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swissquote Group Holding SA55 %CHF1.5 Jahre29.05.2026151202662
6.75 %Alcon Inc., Lonza Group AG, Novartis AG60 %CHF1.5 Jahre29.05.2026151202663
12.00 %Accelleron Industries AG, Adecco Group AG, Clariant AG50 %CHF1.5 Jahre29.05.2026151202665
10.00 %Kering SA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE55 %EUR1 Jahr29.05.2026151202689
10.00 %Cellnex Telecom S.A., Deutsche Telekom AG, Swisscom AG, Telecom Italia SpA55 %EUR1.5 Jahre29.05.2026151202668
9.00 %Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG50 %EUR1.5 Jahre29.05.2026151202669
12.50 %Commerzbank AG, Deutsche Bank AG50 %EUR1.25 Jahre29.05.2026151202671
11.00 %Amazon.com Inc., Apple Inc., Netflix Inc., The Walt Disney Company50 %USD1 Jahr29.05.2026151202672
12.00 %Apollo Global Management Inc., BlackRock, Inc.55 %USD1.5 Jahre29.05.2026151202673
13.00 %Holcim Ltd, Newmont Corp.55 %USD1.25 Jahre29.05.2026151202674

