|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|10.50 %
|Eli Lilly & Co., Novo Nordisk A/S, Roche Holding AG, Ypsomed Holding AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|05.06.2026
|151202816
|8.25 %
|Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG
|50 %
|CHF
|2 Jahre
|05.06.2026
|151202817
|8.00 %
|ABB Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, Straumann Holding AG
|50 %
|CHF
|2 Jahre
|05.06.2026
|151202818
|7.50 %
|L´Oréal International, Nestlé SA, Sanofi SA, Unilever PLC
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|05.06.2026
|151202819
|7.25 %
|DSM-Firmenich AG, Geberit AG, Givaudan SA
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|05.06.2026
|151202820
|13.00 %
|Adidas AG, Nike Inc., On Holding Ltd
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|05.06.2026
|151202821
|7.25 %
|Logitech International SA, Sunrise Communications AG, Swisscom AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|05.06.2026
|151202822
|6.00 %
|Alcon Inc., Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|05.06.2026
|151202823
|10.00 %
|ABB Ltd, Adecco Group AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|05.06.2026
|151202824
|10.00 %
|Hermes International, L´Oréal International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|05.06.2026
|151202825
|10.00 %
|Alphabet, Inc., Apple Inc., Microsoft Corp.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|05.06.2026
|151202828
|14.00 %
|Amazon.com Inc., Tesla Inc.
|50 %
|USD
|1.25 Jahre
|05.06.2026
|151202830
