(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
10.50 %Eli Lilly & Co., Novo Nordisk A/S, Roche Holding AG, Ypsomed Holding AG50 %CHF1.5 Jahre05.06.2026151202816
8.25 %Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG50 %CHF2 Jahre05.06.2026151202817
8.00 %ABB Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, Straumann Holding AG50 %CHF2 Jahre05.06.2026151202818
7.50 %L´Oréal International, Nestlé SA, Sanofi SA, Unilever PLC60 %CHF1.5 Jahre05.06.2026151202819
7.25 %DSM-Firmenich AG, Geberit AG, Givaudan SA60 %CHF1.5 Jahre05.06.2026151202820
13.00 %Adidas AG, Nike Inc., On Holding Ltd50 %CHF1.5 Jahre05.06.2026151202821
7.25 %Logitech International SA, Sunrise Communications AG, Swisscom AG60 %CHF1.5 Jahre05.06.2026151202822
6.00 %Alcon Inc., Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG55 %CHF2 Jahre05.06.2026151202823
10.00 %ABB Ltd, Adecco Group AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF1.5 Jahre05.06.2026151202824
10.00 %Hermes International, L´Oréal International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE60 %EUR1 Jahr05.06.2026151202825
10.00 %Alphabet, Inc., Apple Inc., Microsoft Corp.55 %USD1 Jahr05.06.2026151202828
14.00 %Amazon.com Inc., Tesla Inc.50 %USD1.25 Jahre05.06.2026151202830

