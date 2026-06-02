(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
12.00 %Adecco Group AG, Holcim Ltd, Logitech International SA, UBS Group AG50 %CHF1 Jahr12.06.2026151202968
6.00 %Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA, Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Re AG60 %qCHF1.5 Jahre12.06.2026151202970
10.00 %Alcon Inc., Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Straumann Holding AG55 %CHF1 Jahr12.06.2026151202971
11.00 %Société Générale, UBS Group AG, UniCredit SpA55 %CHF1.5 Jahre12.06.2026151202973
10.00 %ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Danone SA, Nestlé SA50 %CHF1.5 Jahre12.06.2026151202974
10.00 %Geberit AG, Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG60 %CHF1.5 Jahre12.06.2026151202975
8.75 %Alcon Inc., Novartis AG, Sandoz Group AG, Ypsomed Holding AG55 %CHF1.5 Jahre12.06.2026151202976
7.50 %Alcon Inc., Fielmann AG, Sonova Holding AG60 %CHF1.5 Jahre12.06.2026151202977
12.00 %Holcim Ltd, Compagnie Financière Richemont SA, VAT Group AG50 %CHF1.5 Jahre12.06.2026151202978
9.00 %Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG50 %qCHF1.5 Jahre12.06.2026151202979
10.00 %Bayer AG, Lonza Group AG, Siegfried Holding AG55 %qCHF1.5 Jahre12.06.2026151202980
10.00 %Kuehne + Nagel International AG, Schindler Holding AG, Stadler Rail AG, Sulzer AG55 %CHF1.5 Jahre12.06.2026151202982
13.00 %Allianz SE, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG50 %EUR1.5 Jahre12.06.2026151202986
10.00 %Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG60 %EUR1.5 Jahre12.06.2026151202988
11.00 %Amazon.com Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc.55 %USD1 Jahr12.06.2026151202991
9.25 %AbbVie Inc, Johnson & Johnson, Pfizer Inc.55 %USD1.5 Jahre12.06.2026151202992
14.00 %3M Company, Boeing Company, Caterpillar Inc.50 %USD1.5 Jahre12.06.2026151202993
15.00 %BHP Group Limited, Southern Copper Corp, Teck Resources Ltd50 %USD1.25 Jahre12.06.2026151202994

