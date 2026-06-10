|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|11.25 %
|Nestlé SA, UBS Group AG, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|19.06.2026
|151203149
|14.00 %
|Comet Holding AG, Logitech International SA, Sunrise Communications AG, Swisscom AG
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|19.06.2026
|151203158
|16.00 %
|ams-OSRAM AG
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|19.06.2026
|151203159
|12.00 %
|ABB Ltd, Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|19.06.2026
|151203161
|12.00 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|19.06.2026
|151203162
|10.00 %
|Holcim Ltd, Logitech International SA, Nestlé SA, Novartis AG
|50 %
|CHF
|2 Jahre
|19.06.2026
|151203163
|7.25 %
|Partners Group Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|19.06.2026
|151203171
|9.00 %
|Alcon Inc., Givaudan SA, Sika AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|19.06.2026
|151203172
|10.00 %
|ABB Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, UBS Group AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|19.06.2026
|151203173
|9.00 %
|Novartis AG, Compagnie Financière Richemont SA, Swiss Life Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|19.06.2026
|151203175
|7.00 %
|Nestlé SA, Novartis AG, Roche Holding AG, Swiss Life Holding AG, UBS Group AG
|50 %
|CHF
|2.5 Jahre
|19.06.2026
|151203176
|7.00 %
|USD per 1 XAG, USD per 1 XAU
|65 %
|CHF
|1.25 Jahre
|19.06.2026
|151203177
|11.00 %
|Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA, UniCredit SpA
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|19.06.2026
|151203179
|12.00 %
|Bayerische Motoren Werke AG, Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG, Mercedes-Benz Group AG, Porsche Automobil Holding SE, Volkswagen AG
|50 %
|EUR
|1.25 Jahre
|19.06.2026
|151203180
|12.00 %
|Adidas AG, PUMA SE
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|19.06.2026
|151203181
|11.00 %
|Beiersdorf AG, SAP SE, Siemens Healthineers AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|19.06.2026
|151203183
|14.00 %
|Alphabet, Inc., NVIDIA Corp.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|18.06.2026
|151203185
|13.50 %
|AngloGold Ashanti plc, Barrick Mining Corporation, USD per 1 XAG
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|18.06.2026
|151203188
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