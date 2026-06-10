(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
11.25 %Nestlé SA, UBS Group AG, VAT Group AG55 %CHF1 Jahr19.06.2026151203149
14.00 %Comet Holding AG, Logitech International SA, Sunrise Communications AG, Swisscom AG50 %CHF1 Jahr19.06.2026151203158
16.00 %ams-OSRAM AG50 %CHF1 Jahr19.06.2026151203159
12.00 %ABB Ltd, Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG60 %CHF1 Jahr19.06.2026151203161
12.00 %Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA60 %CHF1 Jahr19.06.2026151203162
10.00 %Holcim Ltd, Logitech International SA, Nestlé SA, Novartis AG50 %CHF2 Jahre19.06.2026151203163
7.25 %Partners Group Holding AG60 %CHF1.5 Jahre19.06.2026151203171
9.00 %Alcon Inc., Givaudan SA, Sika AG60 %CHF1.5 Jahre19.06.2026151203172
10.00 %ABB Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, UBS Group AG60 %CHF1.5 Jahre19.06.2026151203173
9.00 %Novartis AG, Compagnie Financière Richemont SA, Swiss Life Holding AG60 %CHF1.5 Jahre19.06.2026151203175
7.00 %Nestlé SA, Novartis AG, Roche Holding AG, Swiss Life Holding AG, UBS Group AG50 %CHF2.5 Jahre19.06.2026151203176
7.00 %USD per 1 XAG, USD per 1 XAU65 %CHF1.25 Jahre19.06.2026151203177
11.00 %Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA, UniCredit SpA60 %EUR1 Jahr19.06.2026151203179
12.00 %Bayerische Motoren Werke AG, Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG, Mercedes-Benz Group AG, Porsche Automobil Holding SE, Volkswagen AG50 %EUR1.25 Jahre19.06.2026151203180
12.00 %Adidas AG, PUMA SE50 %EUR1.5 Jahre19.06.2026151203181
11.00 %Beiersdorf AG, SAP SE, Siemens Healthineers AG50 %EUR1.5 Jahre19.06.2026151203183
14.00 %Alphabet, Inc., NVIDIA Corp.55 %USD1 Jahr18.06.2026151203185
13.50 %AngloGold Ashanti plc, Barrick Mining Corporation, USD per 1 XAG55 %USD1.5 Jahre18.06.2026151203188

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