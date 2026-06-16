(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.25 %Holcim Ltd, Nestlé SA, Swissquote Group Holding SA60 %CHF1.25 Jahre26.06.2026151203275
10.00 %Accelleron Industries AG, SGS SA, Sika AG60 %CHF1.5 Jahre26.06.2026151203276
10.00 %Novartis AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG50 %CHF1.5 Jahre26.06.2026151203277
9.50 %Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre26.06.2026151203278
6.50 %Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA, Helvetia Baloise Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF2 Jahre26.06.2026151203279
10.00 %ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Interroll Holding AG55 %CHF2 Jahre26.06.2026151203280
9.50 %Glencore PLC, Sika AG, St-Gobain55 %CHF1.5 Jahre26.06.2026151203281
12.00 %Adecco Group AG, Lonza Group AG, Compagnie Financière Richemont SA50 %CHF1.5 Jahre26.06.2026151203282
8.75 %Repsol YPF SA, Shell PLC60 %EUR1.25 Jahre26.06.2026151203283
14.00 %Deutsche Telekom AG, Mercedes-Benz Group AG, SAP SE, Siemens AG50 %EUR1.5 Jahre26.06.2026151203284
15.00 %Nike Inc., On Holding Ltd50 %USD1 Jahr26.06.2026151203285
9.00 %BlackRock, Inc., JPMorgan Chase & Co.55 %USD1.5 Jahre26.06.2026151203286

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