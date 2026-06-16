|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|8.25 %
|Holcim Ltd, Nestlé SA, Swissquote Group Holding SA
|60 %
|CHF
|1.25 Jahre
|26.06.2026
|151203275
|10.00 %
|Accelleron Industries AG, SGS SA, Sika AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|26.06.2026
|151203276
|10.00 %
|Novartis AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|26.06.2026
|151203277
|9.50 %
|Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|26.06.2026
|151203278
|6.50 %
|Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA, Helvetia Baloise Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|26.06.2026
|151203279
|10.00 %
|ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Interroll Holding AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|26.06.2026
|151203280
|9.50 %
|Glencore PLC, Sika AG, St-Gobain
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|26.06.2026
|151203281
|12.00 %
|Adecco Group AG, Lonza Group AG, Compagnie Financière Richemont SA
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|26.06.2026
|151203282
|8.75 %
|Repsol YPF SA, Shell PLC
|60 %
|EUR
|1.25 Jahre
|26.06.2026
|151203283
|14.00 %
|Deutsche Telekom AG, Mercedes-Benz Group AG, SAP SE, Siemens AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|26.06.2026
|151203284
|15.00 %
|Nike Inc., On Holding Ltd
|50 %
|USD
|1 Jahr
|26.06.2026
|151203285
|9.00 %
|BlackRock, Inc., JPMorgan Chase & Co.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|26.06.2026
|151203286
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