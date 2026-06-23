|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|12.00 %
|BELIMO Holding AG, Sulzer AG, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|03.07.2026
|151203426
|11.50 %
|Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|03.07.2026
|151203427
|13.00 %
|Comet Holding AG, Logitech International SA, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|03.07.2026
|151203428
|9.50 %
|EFG International AG, Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|03.07.2026
|151203429
|8.00 %
|Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|03.07.2026
|151203430
|8.75 %
|UBS Group AG, UniCredit SpA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|03.07.2026
|151203431
|7.50 %
|Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, Sandoz Group AG, Swiss Life Holding AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|03.07.2026
|151203433
|16.00 %
|Space Exploration Technologies Corporation, Tesla Inc.
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|03.07.2026
|151203448
|12.00 %
|Burckhardt Compression Holding Ltd., Holcim Ltd, Interroll Holding AG, Kardex AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|03.07.2026
|151203449
|9.00 %
|Holcim Ltd, Novartis AG, Partners Group Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|03.07.2026
|151203450
|9.75 %
|Geberit AG, Givaudan SA, Compagnie Financière Richemont SA
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|03.07.2026
|151203452
|11.00 %
|Mercedes-Benz Group AG, UniCredit SpA
|55 %
|EUR
|1 Jahr
|03.07.2026
|151203454
|8.25 %
|Allianz SE, Deutsche Börse AG, Assicurazioni Generali SpA
|60 %
|EUR
|1.5 Jahre
|03.07.2026
|151203457
|13.00 %
|The Goldman Sachs Group, Inc., KKR & Co Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|02.07.2026
|151203458
|13.00 %
|AbbVie Inc, Eli Lilly & Co., Pfizer Inc.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|02.07.2026
|151203460
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