(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
16.00 %Space Exploration Technologies Corporation, Tesla Inc.50 %CHF1 Jahr03.07.2026151203448
12.00 %BELIMO Holding AG, Sulzer AG, VAT Group AG55 %CHF1 Jahr03.07.2026151203426
11.50 %Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG55 %CHF1.5 Jahre03.07.2026151203427
13.00 %Comet Holding AG, Logitech International SA, VAT Group AG50 %CHF1.25 Jahre03.07.2026151203428
9.50 %EFG International AG, Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre03.07.2026151203429
8.00 %Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF2 Jahre03.07.2026151203430
8.75 %UBS Group AG, UniCredit SpA55 %CHF1.5 Jahre03.07.2026151203431
7.50 %Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, Sandoz Group AG, Swiss Life Holding AG55 %CHF2 Jahre03.07.2026151203433
12.00 %Burckhardt Compression Holding Ltd., Holcim Ltd, Interroll Holding AG, Kardex AG60 %CHF1.5 Jahre03.07.2026151203449
9.00 %Holcim Ltd, Novartis AG, Partners Group Holding AG55 %CHF1.5 Jahre03.07.2026151203450
9.75 %Geberit AG, Givaudan SA, Compagnie Financière Richemont SA60 %CHF1.5 Jahre03.07.2026151203452
11.00 %Mercedes-Benz Group AG, UniCredit SpA55 %EUR1 Jahr03.07.2026151203454
8.25 %Allianz SE, Deutsche Börse AG, Assicurazioni Generali SpA60 %EUR1.5 Jahre03.07.2026151203457
13.00 %The Goldman Sachs Group, Inc., KKR & Co Inc.55 %USD1 Jahr02.07.2026151203458
13.00 %AbbVie Inc, Eli Lilly & Co., Pfizer Inc.55 %USD1.5 Jahre02.07.2026151203460

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