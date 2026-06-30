|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|12.00 %
|Swissquote Group Holding SA, VAT Group AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|10.07.2026
|151203580
|9.50 %
|Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|10.07.2026
|151203581
|8.00 %
|Allreal Holding AG, Implenia AG, PSP Swiss Property AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Prime Site AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|10.07.2026
|151203582
|10.00 %
|Galderma Group Ltd, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203583
|13.50 %
|Comet Holding AG, Logitech International SA, Swisscom AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203585
|10.50 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203587
|7.75 %
|Geberit AG, Lonza Group AG, Swiss Re AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203589
|7.00 %
|Nestlé SA, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|10.07.2026
|151203590
|9.75 %
|Amrize Ltd, Kuehne + Nagel International AG, Compagnie Financière Richemont SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203591
|9.50 %
|Holcim Ltd, Novartis AG, UBS Group AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203592
|11.25 %
|ABB Ltd, ARYZTA AG, Barry Callebaut AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203594
|7.50 %
|Dätwyler Holding AG, Dottikon ES Holding AG, Forbo Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203595
|12.00 %
|Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|10.07.2026
|151203596
|14.00 %
|Bayer AG, Siemens Energy AG
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|10.07.2026
|151203597
|15.00 %
|Bayerische Motoren Werke AG, Rheinmetall AG, SAP SE
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203598
|13.50 %
|International Business Machines Corp., NVIDIA Corp.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|10.07.2026
|151203599
|10.00 %
|American Express Company, MasterCard Inc, Visa Inc.
|60 %
|USD
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203601
|12.00 %
|Alphabet, Inc., Meta Platforms Inc.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203603
|12.50 %
|Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203604
|10.00 %
|Coca-Cola Company, McDonalds Corp., Starbucks Corp.
|60 %
|USD
|1.5 Jahre
|10.07.2026
|151203605
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