(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
12.00 %Swissquote Group Holding SA, VAT Group AG60 %CHF1 Jahr10.07.2026151203580
9.50 %Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG60 %CHF1 Jahr10.07.2026151203581
8.00 %Allreal Holding AG, Implenia AG, PSP Swiss Property AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Prime Site AG55 %CHF2 Jahre10.07.2026151203582
10.00 %Galderma Group Ltd, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG55 %CHF1.5 Jahre10.07.2026151203583
13.50 %Comet Holding AG, Logitech International SA, Swisscom AG55 %CHF1.5 Jahre10.07.2026151203585
10.50 %Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA55 %CHF1.5 Jahre10.07.2026151203587
7.75 %Geberit AG, Lonza Group AG, Swiss Re AG60 %CHF1.5 Jahre10.07.2026151203589
7.00 %Nestlé SA, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF2 Jahre10.07.2026151203590
9.75 %Amrize Ltd, Kuehne + Nagel International AG, Compagnie Financière Richemont SA55 %CHF1.5 Jahre10.07.2026151203591
9.50 %Holcim Ltd, Novartis AG, UBS Group AG60 %CHF1.5 Jahre10.07.2026151203592
11.25 %ABB Ltd, ARYZTA AG, Barry Callebaut AG55 %CHF1.5 Jahre10.07.2026151203594
7.50 %Dätwyler Holding AG, Dottikon ES Holding AG, Forbo Holding AG60 %CHF1.5 Jahre10.07.2026151203595
12.00 %Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG50 %EUR1 Jahr10.07.2026151203596
14.00 %Bayer AG, Siemens Energy AG50 %EUR1 Jahr10.07.2026151203597
15.00 %Bayerische Motoren Werke AG, Rheinmetall AG, SAP SE50 %EUR1.5 Jahre10.07.2026151203598
13.50 %International Business Machines Corp., NVIDIA Corp.50 %USD1 Jahr10.07.2026151203599
10.00 %American Express Company, MasterCard Inc, Visa Inc.60 %USD1.5 Jahre10.07.2026151203601
12.00 %Alphabet, Inc., Meta Platforms Inc.55 %USD1.5 Jahre10.07.2026151203603
12.50 %Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp.55 %USD1.5 Jahre10.07.2026151203604
10.00 %Coca-Cola Company, McDonalds Corp., Starbucks Corp.60 %USD1.5 Jahre10.07.2026151203605

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