(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.50 %Holcim Ltd, Nestlé SA, Swissquote Group Holding SA55 %CHF1 Jahr17.07.2026151203696
10.50 %ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Sika AG60 %CHF1.5 Jahre17.07.2026151203697
9.50 %Galderma Group Ltd, Givaudan SA, Straumann Holding AG55 %CHF1.5 Jahre17.07.2026151203698
10.75 %Commerzbank AG, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre17.07.2026151203699
9.00 %Bayer AG, EMS-Chemie Holding AG, Symrise AG55 %CHF1.5 Jahre17.07.2026151203700
10.25 %ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Lindt & Sprüngli AG60 %CHF1.5 Jahre17.07.2026151203701
12.00 %Adecco Group AG, Holcim Ltd, Swisscom AG55 %CHF1.5 Jahre17.07.2026151203706
7.00 %Chubb Ltd, Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG60 %CHF2 Jahre17.07.2026151203707
9.00 %Partners Group Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre17.07.2026151203708
11.00 %Accelleron Industries AG, Compagnie Financière Richemont SA, Sandoz Group AG55 %CHF1 Jahr17.07.2026151203710
10.00 %Bayer AG, Beiersdorf AG, Henkel AG & Co. KGaA55 %EUR1 Jahr17.07.2026151203712
15.00 %E.ON SE, RWE AG, Siemens Energy AG50 %EUR1.5 Jahre17.07.2026151203715
12.00 %Tesla Inc.55 %USD1 Jahr17.07.2026151203716
11.00 %AbbVie Inc, Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, Pfizer Inc.50 %USD1 Jahr17.07.2026151203719
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr - aus der Welt der Strukturierten Produkte markets.vontobel.com Kontakt Haben Sie Fragen? Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter. markets.schweiz@vontobel.com Sie erreichen uns telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00

Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
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Kontakt

Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.

markets.vontobel.com 
markets.schweiz@vontobel.com

Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00