|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|8.50 %
|Holcim Ltd, Nestlé SA, Swissquote Group Holding SA
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|17.07.2026
|151203696
|10.50 %
|ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Sika AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|17.07.2026
|151203697
|9.50 %
|Galderma Group Ltd, Givaudan SA, Straumann Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|17.07.2026
|151203698
|10.75 %
|Commerzbank AG, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|17.07.2026
|151203699
|9.00 %
|Bayer AG, EMS-Chemie Holding AG, Symrise AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|17.07.2026
|151203700
|10.25 %
|ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Lindt & Sprüngli AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|17.07.2026
|151203701
|8.25 %
|Galenica AG, Lonza Group AG, Novartis AG, Ypsomed Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|17.07.2026
|151203704
|12.00 %
|Adecco Group AG, Holcim Ltd, Swisscom AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|17.07.2026
|151203706
|7.00 %
|Chubb Ltd, Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|17.07.2026
|151203707
|9.00 %
|Partners Group Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|17.07.2026
|151203708
|11.00 %
|Accelleron Industries AG, Compagnie Financière Richemont SA, Sandoz Group AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|17.07.2026
|151203710
|10.00 %
|Bayer AG, Beiersdorf AG, Henkel AG & Co. KGaA
|55 %
|EUR
|1 Jahr
|17.07.2026
|151203712
|15.00 %
|E.ON SE, RWE AG, Siemens Energy AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|17.07.2026
|151203715
|12.00 %
|Tesla Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|17.07.2026
|151203716
|11.00 %
|AbbVie Inc, Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, Pfizer Inc.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|17.07.2026
|151203719
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