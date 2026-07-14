(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
11.00 %Swissquote Group Holding SA, VAT Group AG55 %CHF1 Jahr24.07.2026151203902
10.00 %Alphabet, Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.55 %CHF1.25 Jahre24.07.2026151203903
12.00 %Comet Holding AG, Logitech International SA50 %CHF1.5 Jahre24.07.2026151203905
8.75 %ABB Ltd, Holcim Ltd, Nestlé SA60 %CHF1.5 Jahre24.07.2026151203907
11.25 %Adecco Group AG, Avolta AG, The Swatch Group AG50 %CHF1.5 Jahre24.07.2026151203908
10.00 %Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG55 %CHF1.5 Jahre24.07.2026151203909
10.00 %Alcon Inc., Novartis AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG55 %CHF1.5 Jahre24.07.2026151203910
9.50 %Eli Lilly & Co., Lonza Group AG, Ypsomed Holding AG55 %CHF1.5 Jahre24.07.2026151203911
8.00 %Accelleron Industries AG, Geberit AG, Givaudan SA55 %CHF1.5 Jahre24.07.2026151203912
6.75 %Lindt & Sprüngli AG, Nestlé SA, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd50 %CHF1.5 Jahre24.07.2026151203914
13.00 %Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, SAP SE55 %EUR1 Jahr24.07.2026151203915
8.50 %Anheuser-Busch InBev NV, Carlsberg A/S, Diageo PLC, Heineken NV50 %EUR2 Jahre24.07.2026151203916
10.00 %Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG55 %EUR1.5 Jahre24.07.2026151203917
13.00 %Leonardo S.p.a., Rheinmetall AG55 %EUR1.5 Jahre24.07.2026151203918
8.50 %JPMorgan Chase & Co., MasterCard Inc, Visa Inc.60 %USD1 Jahr24.07.2026151203922
11.50 %Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, Pfizer Inc.50 %USD1.5 Jahre24.07.2026151203929

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