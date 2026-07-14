|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|11.00 %
|Swissquote Group Holding SA, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|24.07.2026
|151203902
|10.00 %
|Alphabet, Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.
|55 %
|CHF
|1.25 Jahre
|24.07.2026
|151203903
|12.00 %
|Comet Holding AG, Logitech International SA
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203905
|8.75 %
|ABB Ltd, Holcim Ltd, Nestlé SA
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203907
|11.25 %
|Adecco Group AG, Avolta AG, The Swatch Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203908
|10.00 %
|Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203909
|10.00 %
|Alcon Inc., Novartis AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203910
|9.50 %
|Eli Lilly & Co., Lonza Group AG, Ypsomed Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203911
|8.00 %
|Accelleron Industries AG, Geberit AG, Givaudan SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203912
|6.75 %
|Lindt & Sprüngli AG, Nestlé SA, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203914
|13.00 %
|Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, SAP SE
|55 %
|EUR
|1 Jahr
|24.07.2026
|151203915
|8.50 %
|Anheuser-Busch InBev NV, Carlsberg A/S, Diageo PLC, Heineken NV
|50 %
|EUR
|2 Jahre
|24.07.2026
|151203916
|10.00 %
|Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203917
|13.00 %
|Leonardo S.p.a., Rheinmetall AG
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203918
|8.50 %
|JPMorgan Chase & Co., MasterCard Inc, Visa Inc.
|60 %
|USD
|1 Jahr
|24.07.2026
|151203922
|11.50 %
|Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, Pfizer Inc.
|50 %
|USD
|1.5 Jahre
|24.07.2026
|151203929
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