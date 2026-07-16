11.00 % Swissquote Group Holding SA, VAT Group AG 55 % CHF 1 Jahr 24.07.2026 151203902

10.00 % Alphabet, Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp. 55 % CHF 1.25 Jahre 24.07.2026 151203903

8.25 % Partners Group Holding AG, UBS Group AG 55 % CHF 1.5 Jahre 24.07.2026 151203904

12.00 % Comet Holding AG, Logitech International SA 50 % CHF 1.5 Jahre 24.07.2026 151203905

8.75 % ABB Ltd, Holcim Ltd, Nestlé SA 60 % CHF 1.5 Jahre 24.07.2026 151203907

11.25 % Adecco Group AG, Avolta AG, The Swatch Group AG 50 % CHF 1.5 Jahre 24.07.2026 151203908

10.00 % Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG 55 % CHF 1.5 Jahre 24.07.2026 151203909

10.00 % Alcon Inc., Novartis AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG 55 % CHF 1.5 Jahre 24.07.2026 151203910

9.50 % Eli Lilly & Co., Lonza Group AG, Ypsomed Holding AG 55 % CHF 1.5 Jahre 24.07.2026 151203911

8.00 % Accelleron Industries AG, Geberit AG, Givaudan SA 55 % CHF 1.5 Jahre 24.07.2026 151203912

6.75 % Lindt & Sprüngli AG, Nestlé SA, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd 50 % CHF 1.5 Jahre 24.07.2026 151203914

13.00 % Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, SAP SE 55 % EUR 1 Jahr 24.07.2026 151203915

8.50 % Anheuser-Busch InBev NV, Carlsberg A/S, Diageo PLC, Heineken NV 50 % EUR 2 Jahre 24.07.2026 151203916

10.00 % Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG 55 % EUR 1.5 Jahre 24.07.2026 151203917

13.00 % Leonardo S.p.a., Rheinmetall AG 55 % EUR 1.5 Jahre 24.07.2026 151203918

8.50 % JPMorgan Chase & Co., MasterCard Inc, Visa Inc. 60 % USD 1 Jahr 24.07.2026 151203922