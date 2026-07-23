|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|11.00 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|31.07.2026
|151204177
|7.50 %
|ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|31.07.2026
|151204178
|8.50 %
|Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, Swiss Life Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|31.07.2026
|151204179
|9.25%
|Holcim Ltd, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|31.07.2026
|151204180
|13.00 %
|Adecco Group AG, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|31.07.2026
|151204181
|8.50 %
|Accelleron Industries AG, Amrize Ltd, Sika AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|31.07.2026
|151204182
|15.00 %
|BELIMO Holding AG, Comet Holding AG, Huber + Suhner AG
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|31.07.2026
|151204186
|10.00 %
|Burberry Group PLC, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|31.07.2026
|151204187
|12.00 %
|BKW AG, PSP Swiss Property AG, Siemens Energy AG, Swiss Prime Site AG
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|31.07.2026
|151204188
|10.50 %
|Novartis AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|31.07.2026
|151204189
|8.00 %
|Deutsche Telekom AG, Sunrise Communications AG, Swisscom AG, Telecom Italia SpA
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|31.07.2026
|151204190
|15.00 %
|ASML Holding NV, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|31.07.2026
|151204191
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr - aus der Welt der Strukturierten Produkte markets.vontobel.com Kontakt Haben Sie Fragen? Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter. markets.schweiz@vontobel.com Sie erreichen uns telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00