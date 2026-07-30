8.50 % Holcim Ltd, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, Roche Holding AG 55 % CHF 1 Jahr 07.08.2026 151204295

10.00 % ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Sika AG 55 % CHF 2 Jahre 07.08.2026 151204296

13.00 % Adecco Group AG, Logitech International SA, The Swatch Group AG 50 % CHF 1.25 Jahre 07.08.2026 151204297

10.25% ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Lindt & Sprüngli AG 50 % CHF 1.5 Jahre 07.08.2026 151204298

9.25 % Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG 50 % CHF 1.5 Jahre 07.08.2026 151204299

9.75 % Galderma Group Ltd, Novartis AG, Straumann Holding AG 60 % CHF 1.25 Jahre 07.08.2026 151204301

9.00 % Allreal Holding AG, Partners Group Holding AG, PSP Swiss Property AG, Swiss Prime Site AG 60 % CHF 2 Jahre 07.08.2026 151204302

6.25 % Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Zurich Insurance Group Ltd 60 % CHF 1.5 Jahre 07.08.2026 151204303

10.00 % Cembra Money Bank AG, Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA 55 % CHF 1.5 Jahre 07.08.2026 151204304

10.00 % DKSH Holding Ltd., dormakaba Holding AG, Flughafen Zürich AG, Huber + Suhner AG 50 % CHF 1.5 Jahre 07.08.2026 151204305

12.00 % Temenos AG, VAT Group AG 50 % CHF 1.25 Jahre 07.08.2026 151204306

13.00 % Banco Santander SA, Société Générale, UniCredit SpA 55 % EUR 1 Jahr 07.08.2026 151204307

9.50 % Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG 55 % EUR 1.5 Jahre 07.08.2026 151204309

13.50 % Amazon.com Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc. 55 % USD 1 Jahr 07.08.2026 151204310