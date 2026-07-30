(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.50 %Holcim Ltd, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, Roche Holding AG55 %CHF1 Jahr07.08.2026151204295
10.00 %ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Sika AG55 %CHF2 Jahre07.08.2026151204296
13.00 %Adecco Group AG, Logitech International SA, The Swatch Group AG50 %CHF1.25 Jahre07.08.2026151204297
10.25%ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Lindt & Sprüngli AG50 %CHF1.5 Jahre07.08.2026151204298
9.25 %Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG50 %CHF1.5 Jahre07.08.2026151204299
9.75 %Galderma Group Ltd, Novartis AG, Straumann Holding AG60 %CHF1.25 Jahre07.08.2026151204301
9.00 %Allreal Holding AG, Partners Group Holding AG, PSP Swiss Property AG, Swiss Prime Site AG60 %CHF2 Jahre07.08.2026151204302
6.25 %Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF1.5 Jahre07.08.2026151204303
10.00 %Cembra Money Bank AG, Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA55 %CHF1.5 Jahre07.08.2026151204304
10.00 %DKSH Holding Ltd., dormakaba Holding AG, Flughafen Zürich AG, Huber + Suhner AG50 %CHF1.5 Jahre07.08.2026151204305
12.00 %Temenos AG, VAT Group AG50 %CHF1.25 Jahre07.08.2026151204306
13.00 %Banco Santander SA, Société Générale, UniCredit SpA55 %EUR1 Jahr07.08.2026151204307
9.50 %Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG55 %EUR1.5 Jahre07.08.2026151204309
13.50 %Amazon.com Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc.55 %USD1 Jahr07.08.2026151204310
13.00 %Microsoft Corp., NVIDIA Corp.55 %USD1.5 Jahre07.08.2026151204311

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