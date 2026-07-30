|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|8.50 %
|Holcim Ltd, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, Roche Holding AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|07.08.2026
|151204295
|10.00 %
|ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Sika AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|07.08.2026
|151204296
|13.00 %
|Adecco Group AG, Logitech International SA, The Swatch Group AG
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|07.08.2026
|151204297
|10.25%
|ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Lindt & Sprüngli AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|07.08.2026
|151204298
|9.25 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|07.08.2026
|151204299
|9.75 %
|Galderma Group Ltd, Novartis AG, Straumann Holding AG
|60 %
|CHF
|1.25 Jahre
|07.08.2026
|151204301
|9.00 %
|Allreal Holding AG, Partners Group Holding AG, PSP Swiss Property AG, Swiss Prime Site AG
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|07.08.2026
|151204302
|6.25 %
|Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|07.08.2026
|151204303
|10.00 %
|Cembra Money Bank AG, Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|07.08.2026
|151204304
|10.00 %
|DKSH Holding Ltd., dormakaba Holding AG, Flughafen Zürich AG, Huber + Suhner AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|07.08.2026
|151204305
|12.00 %
|Temenos AG, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|07.08.2026
|151204306
|13.00 %
|Banco Santander SA, Société Générale, UniCredit SpA
|55 %
|EUR
|1 Jahr
|07.08.2026
|151204307
|9.50 %
|Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|07.08.2026
|151204309
|13.50 %
|Amazon.com Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|07.08.2026
|151204310
|13.00 %
|Microsoft Corp., NVIDIA Corp.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|07.08.2026
|151204311
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00