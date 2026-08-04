(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.50 %Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA60 %CHF1 Jahr14.08.2026151204440
8.50 %Holcim Ltd, Lonza Group AG, Nestlé SA, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre14.08.2026151204441
9.50 %Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Straumann Holding AG55 %CHF1.5 Jahre14.08.2026151204442
9.00 %Cembra Money Bank AG, Partners Group Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF1.5 Jahre14.08.2026151204443
11.00 %ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Sika AG60 %CHF1.5 Jahre14.08.2026151204445
9.50 %UBS Group AG, UniCredit SpA60 %CHF1.5 Jahre14.08.2026151204447
8.00 %DKSH Holding Ltd., dormakaba Holding AG, Kuehne + Nagel International AG, Schindler Holding AG60 %CHF1.5 Jahre14.08.2026151204448
10.00 %Geberit AG, Holcim Ltd, Nestlé SA, VAT Group AG50 %CHF1.5 Jahre14.08.2026151204449
10.00 %Helvetia Baloise Holding AG, Logitech International SA, Compagnie Financière Richemont SA, Zurich Insurance Group Ltd50 %CHF1.5 Jahre14.08.2026151204450
10.00 %Burckhardt Compression Holding Ltd., Kardex AG, Siegfried Holding AG60 %CHF1.5 Jahre14.08.2026151204451
8.00 %LEG Immobilien, PSP Swiss Property AG, Swiss Prime Site AG, Vonovia SE60 %CHF2 Jahre14.08.2026151204452
10.75 %Commerzbank AG, Deutsche Börse AG60 %EUR1 Jahr14.08.2026151204453
12.00 %Deutsche Lufthansa AG, Tui AG50 %EUR1 Jahr14.08.2026151204456
15.00 %Duerr AG, Siemens Energy AG50 %EUR1 Jahr14.08.2026151204457
15.00 %Amazon.com Inc., Netflix Inc., The Walt Disney Company60 %USD1 Jahr14.08.2026151204458
9.00 %Coca-Cola Company, McDonalds Corp., PepsiCo Inc.60 %USD2 Jahre14.08.2026151204459
12.00 %AbbVie Inc, Eli Lilly & Co., Pfizer Inc.55 %USD1.5 Jahre14.08.2026151204460
15.00 %Ford Motor Company, Tesla Inc.50 %USD1 Jahr14.08.2026151204461

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