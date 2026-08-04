|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|8.50 %
|Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|14.08.2026
|151204440
|8.50 %
|Holcim Ltd, Lonza Group AG, Nestlé SA, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|14.08.2026
|151204441
|9.50 %
|Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Straumann Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|14.08.2026
|151204442
|9.00 %
|Cembra Money Bank AG, Partners Group Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|14.08.2026
|151204443
|11.00 %
|ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Sika AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|14.08.2026
|151204445
|9.50 %
|UBS Group AG, UniCredit SpA
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|14.08.2026
|151204447
|8.00 %
|DKSH Holding Ltd., dormakaba Holding AG, Kuehne + Nagel International AG, Schindler Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|14.08.2026
|151204448
|10.00 %
|Geberit AG, Holcim Ltd, Nestlé SA, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|14.08.2026
|151204449
|10.00 %
|Helvetia Baloise Holding AG, Logitech International SA, Compagnie Financière Richemont SA, Zurich Insurance Group Ltd
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|14.08.2026
|151204450
|10.00 %
|Burckhardt Compression Holding Ltd., Kardex AG, Siegfried Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|14.08.2026
|151204451
|8.00 %
|LEG Immobilien, PSP Swiss Property AG, Swiss Prime Site AG, Vonovia SE
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|14.08.2026
|151204452
|10.75 %
|Commerzbank AG, Deutsche Börse AG
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|14.08.2026
|151204453
|12.00 %
|Deutsche Lufthansa AG, Tui AG
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|14.08.2026
|151204456
|15.00 %
|Duerr AG, Siemens Energy AG
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|14.08.2026
|151204457
|15.00 %
|Amazon.com Inc., Netflix Inc., The Walt Disney Company
|60 %
|USD
|1 Jahr
|14.08.2026
|151204458
|9.00 %
|Coca-Cola Company, McDonalds Corp., PepsiCo Inc.
|60 %
|USD
|2 Jahre
|14.08.2026
|151204459
|12.00 %
|AbbVie Inc, Eli Lilly & Co., Pfizer Inc.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|14.08.2026
|151204460
|15.00 %
|Ford Motor Company, Tesla Inc.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|14.08.2026
|151204461
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