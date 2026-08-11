15.00 % Comet Holding AG, Logitech International SA, Sensirion Holding AG 55 % CHF 1 Jahr 21.08.2026 151204591

10.00 % Holcim Ltd, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG 55 % CHF 1.5 Jahre 21.08.2026 151204592

10.00 % Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG, UniCredit SpA 55 % CHF 1.5 Jahre 21.08.2026 151204594

9.50 % Anheuser-Busch InBev NV, Glencore PLC, Newmont Corp. 55 % CHF 1.5 Jahre 21.08.2026 151204596

11.00 % Adecco Group AG, Partners Group Holding AG, Straumann Holding AG 50 % CHF 1.5 Jahre 21.08.2026 151204597

9.75 % Holcim Ltd, Kuehne + Nagel International AG, Schindler Holding AG 60 % CHF 1.5 Jahre 21.08.2026 151204598

8.00 % Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG 60 % CHF 1.5 Jahre 21.08.2026 151204599

7.25 % Geberit AG, Givaudan SA, Sika AG 60 % CHF 1.5 Jahre 21.08.2026 151204600

10.00 % Bachem Holding AG, DocMorris AG, Sandoz Group AG, Ypsomed Holding AG 50 % CHF 1 Jahr 21.08.2026 151204601

10.00 % Accelleron Industries AG, Alcon Inc., Amrize Ltd, Holcim Ltd 55 % CHF 1.5 Jahre 21.08.2026 151204602

11.00 % Allianz SE, Deutsche Post AG, SAP SE 55 % EUR 1 Jahr 21.08.2026 151204603

9.25 % Bayerische Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG 50 % EUR 1.5 Jahre 21.08.2026 151204605

11.00 % Adidas AG, Zalando SE 50 % EUR 1 Jahr 21.08.2026 151204606

9.00 % American Express Company, MasterCard Inc, PayPal Holdings Inc., Visa Inc. 55 % USD 1 Jahr 21.08.2026 151204607