|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|15.00 %
|Comet Holding AG, Logitech International SA, Sensirion Holding AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|21.08.2026
|151204591
|10.00 %
|Holcim Ltd, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|21.08.2026
|151204592
|10.00 %
|Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG, UniCredit SpA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|21.08.2026
|151204594
|9.50 %
|Anheuser-Busch InBev NV, Glencore PLC, Newmont Corp.
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|21.08.2026
|151204596
|11.00 %
|Adecco Group AG, Partners Group Holding AG, Straumann Holding AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|21.08.2026
|151204597
|9.75 %
|Holcim Ltd, Kuehne + Nagel International AG, Schindler Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|21.08.2026
|151204598
|8.00 %
|Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|21.08.2026
|151204599
|7.25 %
|Geberit AG, Givaudan SA, Sika AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|21.08.2026
|151204600
|10.00 %
|Bachem Holding AG, DocMorris AG, Sandoz Group AG, Ypsomed Holding AG
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|21.08.2026
|151204601
|10.00 %
|Accelleron Industries AG, Alcon Inc., Amrize Ltd, Holcim Ltd
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|21.08.2026
|151204602
|11.00 %
|Allianz SE, Deutsche Post AG, SAP SE
|55 %
|EUR
|1 Jahr
|21.08.2026
|151204603
|9.25 %
|Bayerische Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|21.08.2026
|151204605
|11.00 %
|Adidas AG, Zalando SE
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|21.08.2026
|151204606
|9.00 %
|American Express Company, MasterCard Inc, PayPal Holdings Inc., Visa Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|21.08.2026
|151204607
|13.50 %
|Adobe Systems Inc., Apple Inc., Microsoft Corp.
|50 %
|USD
|1.5 Jahre
|21.08.2026
|151204610
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