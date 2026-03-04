Valor: 32235905 | ISIN: LU1378996984

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Stammaktien von überwiegend US-amerikanischen, aber auch ausgewählten globalen Unternehmen mit solider Dividendenhistorie ein langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen zu erzielen.

Bewährt seit über 90 Jahren: Seit über 90 Jahren war die ICA-Strategie bei unterschiedlichen Marktbedingungen erfolgreich. Seit der Auflegung von ICA im Jahr 1933 wird das Portfolio aktiv an die Veränderungen der US-Wirtschaft angepasst.

Investitionen in etablierte US-Unternehmen mit ausgewogenem Risiko-Ertrags-Profil, um am Wachstum der US-Wirtschaft zu partizipieren. Stabile, überdurchschnittliche Erträge: Bewährte Strategie, die in Aufschwungphasen mitgeht und in schwierigen Märkten von defensiven Eigenschaften profitiert.

Factsheet per 31.01.2026