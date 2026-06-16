Risiken

Eine Anlage in den Fonds geht mit einem hohen Risiko einher, darunter der mögliche Verlust des gesamten investierten Kapitals. Der Fonds ist in erster Linie darauf ausgerichtet, bestimmte Anlagen zu erwerben. Dadurch entstehen für den Fonds erhebliche Risiken, darunter das Risiko der Anlageperformance, das Risiko von Kursschwankungen, das Verwaltungsrisiko und das Gegenparteirisiko. Es wird keine Garantie oder Zusicherung gegeben, dass das Anlageprogramm eines Fonds erfolgreich ist oder dass die Renditen des betreffenden Fonds eine geringe Korrelation mit dem traditionellen Wertpapierportfolio eines Anlegers aufweisen.

Der Fonds kann als spekulative Anlage angesehen werden und ist nicht als vollständiges Anlageprogramm gedacht. Eine Anlage in den Fonds ist nur für Personen geeignet, die das wirtschaftliche Risiko des Verlusts ihrer Anlage tragen können und die Bedingungen erfüllen, die im Prospekt, im Nachtrag und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder im Basisinformationsblatt (KID"") der Waystone UCITS Platform (Lux) der SICAV (KIID") (zusammen "die "Fondsdokumente") festgelegt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Potenzielle und bestehende Anteilinhaber sollten die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken sorgfältig abwägen, einschließlich der in den Fondsdokumenten erläuterten Risiken. Potenzielle und bestehende Anteilinhaber sollten bezüglich der Risiken einer Anlage im Fonds ihre eigenen Rechts-, Steuer- und Finanzberater zu Rate ziehen. Diese Risiken können erhebliche negative Auswirkungen auf den Fonds und seine Anteilinhaber haben.

Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Einsatz von Finanzderivaten kann innerhalb des Fonds zu erhöhten Gewinnen oder Verlusten führen.

Wenn sich die Währung eines Anlegers von der Währung des Fonds unterscheidet, kann die Anlagerendite durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Der Nettoinventarwert („NAV“) des Fonds wird täglich berechnet und auf der Webseite des Fonds veröffentlicht: www.pgimfunds.com.



Politisches Risiko: Der Wert der Anlagen des Fonds kann durch Unsicherheit rund um politische Entwicklungen auf internationaler Ebene, soziale Instabilität und Änderungen der staatlichen Politik beeinträchtigt werden. Dies kann zu höheren Risiken führen, wenn die Umstände sich besonders stark auf eines oder mehrere Länder oder eine oder mehrere Regionen auswirken.



CLO-Risiken: Der Fonds investiert einen erheblichen Teil seines Vermögens in vorrangige Tranchen von CLOs. Es besteht jedoch keine Verpflichtung, dass die Anlagen des Fonds auf der höchsten Stufe der von dem jeweiligen CLO-Vehikel ausgegebenen Schuldverschreibungen getätigt werden müssen. CLOs unterliegen wie alle Schuldverschreibungen dem Risiko des Ausfalls von Kapital und Zinsen. CLOs unterliegen Kredit-, Zins-, Bewertungs-, Vorauszahlungs- und Verlängerungsrisiken. Es ist möglich, dass selbst die Tranchen der vorrangigen CLO-Schuldtitel Verluste aufgrund von Zahlungsausfällen, Herabstufungen der Ratings der zugrunde liegenden Sicherheiten und dem Ausfall der niedrigeren Tranchen, der Marktantizipation von Zahlungsausfällen und der Abneigung der Anleger gegen CLOs als Anlageklasse erleiden könnten. Einige der Kredite, in die ein zugrunde liegender CLO investieren kann und denen der Fonds indirekt ausgesetzt sein kann, können "Covenant-light" sein, was bedeutet, dass die Kredite oder Verpflichtungen weniger finanzielle Unterhaltsklauseln enthalten als andere Kredite oder Verpflichtungen (in einigen Fällen keine) und keine Bedingungen enthalten, die es dem Kreditgeber ermöglichen, die Leistung des Kreditnehmers zu überwachen und einen Zahlungsausfall zu erklären, wenn bestimmte Kriterien verletzt werden. Eine Investition des Fonds in einen CLO, der Kredite hält, kann möglicherweise die Fähigkeit beeinträchtigen, das mit dem CLO verbundene Kreditrisiko neu zu bewerten. Infolge dieses Risikos kann sich das Verlustrisiko des Fonds erhöhen, was sich negativ auf den Nettoertrag und den Nettoinventarwert des Fonds auswirken könnte.

Regulatorische Risiken: Ungünstige Entwicklungen in Bezug auf CLO-Verwalter, wie z. B. regulatorische Fragen oder andere Entwicklungen, die sich auf die Fähigkeit und/oder Leistung des CLO-Verwalters auswirken können, können sich negativ auf die Wertentwicklung der CLO-Wertpapiere auswirken, in die der Fonds investiert. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Anlageverwalter und der Fonds der Verbriefungsverordnung unterliegen, die im Laufe der Zeit geändert werden kann. Die Art dieser Änderungen und ihre Auswirkungen auf den Fonds sind nicht bekannt.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Waystone UCITS Platform (Lux) SICAV, einer Société d'investissement mit variablem Kapital (SICAV) mit beschränkter Haftung in Luxemburg. Sie ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in Form einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Aktienkapital zugelassen und unterliegt dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung.

Wichtige Informationen zu Risiken und Offenlegung finden Sie unter OGAW-Offenlegung

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