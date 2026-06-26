Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
15693995110.00%ABB, Lonza, Swiss Re59%1.75 JahreCHF 
15693994521.00%AMD, Broadcom, Nvidia49%1 JahrqCHF 
15693994811.00%Novartis, Roche, Sonova, Straumann59%1.75 JahreCHF 
15693994910.70%Alphabet, Apple, Microsoft50%1.5 JahreUSD 
15693995010.30%Julius Bär, Swissquote, UBS59%1.5 JahreCHF 
15325649710.00%Lonza, Siegfried, Ypsomed59%1.5 JahreCHF 
1569399539.30%Amrize, Geberit, Holcim, Sika55%1.75 JahreCHF 
1569399548.80%Richemont, Swiss Re, UBS, Zurich Ins.49%1.75 JahreCHF 
1569399567.80%Givaudan, Helvetia Baloise, SGS, Swisscom59%2 JahreCHF 
1569399577.60%EMS-Chemie, Partners Group, Stadler Rail49%1.75CHF 
1569399586.80%ABB, Georg Fischer, Geberit50%1.75 JahreCHF 
1569399596.70%AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.55%2 JahreqCHF 
1569399605.60%Nestlé, Novartis, Roche59%1.75 JahreCHF 

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