Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
15436623610.00%Adecco, Givaudan, Straumann50%1.25 JahreCHF 
15436623120.50%ams-OSRAM65%1 JahrCHF 
15325620015.40%Richemont, Holcim, VAT Group59%1 JahrCHF 
15325620113.80%Barry Callebaut, Julius Bär, Swatch59%1 JahrCHF 
15436623311.60%Commerzbank, Generali, UniCredit50%1 JahrEUR 
1543662379.30%Amrize, Georg Fischer, Geberit, Stadler Rail52%1.5 JahreCHF 
1543662389.00%Julius Bär, Swissquote, UBS56%1.5 JahreCHF 
1543662398.50%Alcon, Lonza, Partners Group55%1.75 JahreCHF 
1543662408.00%ABB, Holcim, Sika55%1.5 JahreCHF 
1543662417.70%Galderma, Sandoz, Sonova52%1.5 JahreCHF 
1543662427.60%Accelleron, Avolta, Belimo50%1.5 JahreCHF 
1543662437.50%ABB, Nestlé, Roche, Zurich Ins.57%1.5 JahreCHF 
1543662456.30%Allianz, Helvetia Baloise, Swiss Life, Zurich Ins.60%1.75 JahreqCHF 

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