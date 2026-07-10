Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
15325671012.00%Galderma, Sandoz, Straumann56%1 JahrCHF 
15694028323.00%AMD, Broadcom, Intel49% (EU)1 JahrqCHF 
15694028517.80%Logitech, Temenos, VAT Group55%1 JahrCHF 
15325670815.00%ASML, Microsoft, Nvidia50%1 JahrqCHF 
15325670913.30%ABB, Belimo, SIG Group59%1.5 JahreCHF 
15694028711.80%Platin, Silber65%1.25 JahreUSD 
15694028910.20%EMS-Chemie, Lonza, Tecan, Ypsomed57%1.5 JahreCHF 
1569402919.50%Richemont, Givaudan, Swatch56%1.5 JahreCHF 
1569402929.00%Julius Bär, Partners Group, UBS53%1.5 JahreCHF 
1569402938.30%Accelleron, Georg Fischer, Schindler59%1.5 JahreCHF 
1569402948.00%Alphabet, Apple, Microsoft50%1.75 JahreqCHF 
1569402957.80%Geberit, Holcim, Sika55%1.75 JahreCHF 
1569402986.20%Allianz, AXA, Helvetia Baloise, Zurich Ins.60%2 JahreqCHF 

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