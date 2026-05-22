Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
15569081712.50%Kühne+Nagel, Straumann, Swiss Re59%1.25 JahreCHF 
15569081422.00%Intel, Nvidia49%1 JahrqCHF 
15569081520.20%Stadler Rail, Swiss Re, VAT Group69%1 JahrCHF 
15569081615.80%Bachem, Sandoz, Ypsomed59%1 JahrCHF 
15325623413.60%Sika, Swatch, Swiss Life65%1 JahrCHF 
15569081810.80%Alphabet, Apple, Microsoft49%1.5 JahreUSD 
15569081910.00%Geberit, Holcim, Sika65%1.5 JahreCHF 
1556908219.00%Julius Bär, Partners Group, Swissquote52%1.5 JahreCHF 
1556908228.00%Logitech, Lonza, Sonova49%1.5 JahreCHF 
1556908238.00%Richemont, Givaudan, SGS55%1.5 JahreCHF 
1556908257.20%ABB, Nestlé, UBS, Zurich Ins.49%1.75 JahreCHF 
1556908276.00%Allianz, Helvetia Baloise, Swiss Life, Zurich Ins.57%2 JahreqCHF 
1556908285.40%Nestlé, Novartis, Roche57%2 JahreCHF 

Alle Neuemissionen sowie Opportunitäten im Sekundärmarkt finden Sie auf structuredproducts.raiffeisen.ch 

Kontakt
Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
structuredproducts@raiffeisen.ch
+41 44 226 72 20

Newsletter
Mit unserem wöchentlichen Newsletter informieren wir Sie gerne über unsere aktuellen Zeichnungsprodukte.
Anmelden

Erfahren Sie mehr
Was ist ein Emittent für Strukturierte Produkte? Was ist eine Barriere? Struki-Anlagewissen für Einsteiger: die wichtigsten Begriffe von A – Z erklärt in der Raiffeisen Strukipedia .

Rechtlicher Hinweis

Die auf dieser Website erwähnten Finanzprodukte sind risikobehaftet und eignen sich nicht für alle Anleger. Diese Website dient nicht der Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage und stellt keine Finanz-, Rechts-, Steuer- und/oder anderweitige Empfehlung dar. Finanzinstrumente sollen nur nach einer entsprechenden Beratung und dem Studium der rechtsverbindlichen Verkaufsdokumente (z.B. Emissionsbedingungen, Basisprospekt, BIB/KID) erworben werden.