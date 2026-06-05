Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1532564596.00%Helvetia Baloise, Roche, Swisscom, Zurich Ins.57%1.75 JahreCHF 
15693948921.30%ams-OSRAM60%1 JahrCHF 
15325645517.40%ASML, Broadcom, Nvidia57%1 JahrqCHF 
15693949014.00%Straumann, UBS, VAT Group55%1 JahrCHF 
15325645613.50%Adidas, Nike, Puma49%1 JahrqCHF 
15325645713.20%Richemont, Sika, VAT Group53%1 JahrCHF 
1532564619.30%Holcim, Partners Group, Swiss Re57%1.5 JahreCHF 
1532564588.50%Kühne+Nagel, SGS, Stadler Rail57%1.5 JahreCHF 
1569394938.00%ABB, Alcon, Lonza55%1.5 JahreCHF 
1532564627.50%Nestlé, Novartis, Roche67%1.5 JahreCHF 
1569394947.00%Geberit, Givaudan, Swisscom60%2 JahreCHF 
1569394956.40%Allianz, AXA, Swiss Life59%1.75 JahreqCHF 
1569394966.20%Novartis, Swiss Life, UBS50%2 JahreCHF 

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