Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1530333367.20%ABB, Givaudan, Sika55%1.75 JahreCHF 
15303332516.50%Advanced Micro Devices, ASML, Qualcomm49%1 JahrqCHF 
15303332712.50%Straumann, Swatch, Temenos57%1 JahrCHF 
14870296011.50%Partners Group, Sika, Swiss Re63%1.5 JahreCHF 
15303332811.00%BNP Paribas, Generali, UniCredit55%1 JahrEUR 
14870296110.50%Alcon, Richemont, SGS65%1.5 JahreCHF 
15303332910.00%Julius Bär, Logitech, Swisscom, UBS49%1.75 JahreCHF 
1530333309.50%ABB, Nestlé, Novartis, Roche65%1.5 JahreCHF 
1530333319.00%Barry Callebaut, Lindt & Sprüngli, Nestlé67%1.5 JahreCHF 
1530333328.70%Accelleron, Avolta, Belimo59%1.5 JahreCHF 
1530333338.20%Galderma, Galenica, Sandoz55%2 JahreCHF 
1530333357.40%AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.59%1.75 JahreqCHF 
1530333377.20%Nestlé, Novartis, Roche62%1.5 JahreqEUR 

Alle Neuemissionen sowie Opportunitäten im Sekundärmarkt finden Sie auf structuredproducts.raiffeisen.ch 

Kontakt
Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
structuredproducts@raiffeisen.ch
+41 44 226 72 20

Newsletter
Mit unserem wöchentlichen Newsletter informieren wir Sie gerne über unsere aktuellen Zeichnungsprodukte.
Anmelden

Erfahren Sie mehr
Was ist ein Emittent für Strukturierte Produkte? Was ist eine Barriere? Struki-Anlagewissen für Einsteiger: die wichtigsten Begriffe von A – Z erklärt in der Raiffeisen Strukipedia .

Rechtlicher Hinweis

Die auf dieser Website erwähnten Finanzprodukte sind risikobehaftet und eignen sich nicht für alle Anleger. Diese Website dient nicht der Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage und stellt keine Finanz-, Rechts-, Steuer- und/oder anderweitige Empfehlung dar. Finanzinstrumente sollen nur nach einer entsprechenden Beratung und dem Studium der rechtsverbindlichen Verkaufsdokumente (z.B. Emissionsbedingungen, Basisprospekt, BIB/KID) erworben werden.