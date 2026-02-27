|Valor
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Laufzeit max.
|Währung
|Termsheet
|153033336
|7.20%
|ABB, Givaudan, Sika
|55%
|1.75 Jahre
|CHF
|153033325
|16.50%
|Advanced Micro Devices, ASML, Qualcomm
|49%
|1 Jahr
|qCHF
|153033327
|12.50%
|Straumann, Swatch, Temenos
|57%
|1 Jahr
|CHF
|148702960
|11.50%
|Partners Group, Sika, Swiss Re
|63%
|1.5 Jahre
|CHF
|153033328
|11.00%
|BNP Paribas, Generali, UniCredit
|55%
|1 Jahr
|EUR
|148702961
|10.50%
|Alcon, Richemont, SGS
|65%
|1.5 Jahre
|CHF
|153033329
|10.00%
|Julius Bär, Logitech, Swisscom, UBS
|49%
|1.75 Jahre
|CHF
|153033330
|9.50%
|ABB, Nestlé, Novartis, Roche
|65%
|1.5 Jahre
|CHF
|153033331
|9.00%
|Barry Callebaut, Lindt & Sprüngli, Nestlé
|67%
|1.5 Jahre
|CHF
|153033332
|8.70%
|Accelleron, Avolta, Belimo
|59%
|1.5 Jahre
|CHF
|153033333
|8.20%
|Galderma, Galenica, Sandoz
|55%
|2 Jahre
|CHF
|153033335
|7.40%
|AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.
|59%
|1.75 Jahre
|qCHF
|153033337
|7.20%
|Nestlé, Novartis, Roche
|62%
|1.5 Jahre
|qEUR
