Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1543659567.20%ABB, Nestlé, Roche, Zurich Ins.52%1.75 JahreCHF 
14870298425.00%Bayer, Moderna55%1 JahrqCHF 
15436594614.20%Logitech, Swissquote, Temenos55%1 JahrCHF 
15436594712.40%Givaudan, Swiss Re, VAT Group55%1.5 JahreCHF 
15436594811.70%Alphabet, Apple, Microsoft49%1.5 JahreUSD 
14870298510.70%ABB, Partners Group, SGS59%1.5 JahreCHF 
15436594910.00%Allianz, Deutsche Telekom, Vonovia49%1.5 JahreEUR 
15436595010.00%Julius Bär, Swissquote, UBS55%1.5 JahreCHF 
1543659519.60%Alcon, Lonza, Roche65%1.5 JahreCHF 
1543659529.00%ABB, Geberit, Holcim59%1.5 JahreCHF 
1543659538.20%Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.65%1.5 JahreCHF 
1543659548.00%Nestlé, Novartis, Roche55%1.75 JahreqUSD 
1543659557.40%Richemont, EMS-Chemie, Straumann49%1.5 JahreCHF 

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