Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1532564897.20%ABB, Richemont, Zurich Ins.49%1.5 JahreCHF 
15693972316.00%SpaceX55%1 JahrqCHF 
15693972414.40%Adecco, Georg Fischer, Logitech49%1 JahrCHF 
15325648713.50%Belimo, Comet, VAT Group49%1 JahrCHF 
15325648210.00%Holcim, Roche, Swisscom65%1.5 JahreCHF 
1569397269.00%ABB, Geberit, Sika59%1.5 JahreCHF 
1569397259.00%Galderma, Lonza, Sandoz55%1.5 JahreCHF 
1569397418.30%Sandoz, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.55%2 JahreCHF 
1532564887.80%Nestlé, Novartis, Roche69%1.5 JahreCHF 
1569397427.30%Novartis, Sonova, Straumann50%1.5 JahreCHF 
1569397306.80%Cembra Money Bank, Helvetia Baloise, Swiss Re, Swissquote49%2 JahreCHF 
1532564906.30%Nestlé, Novartis, Roche59%2 JahreCHF 
1532564914.30%Euro Stoxx 50 ®, S&P 500 ®, SMI ®63%2 JahreqCHF 

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