Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1487029807.20%ABB, Roche, Zurich Ins.55%1.75 JahreCHF 
15436562424.00%BioNTech, Moderna55%1 JahrqCHF 
15436562615.50%Richemont, Sandoz, VAT Group59%1 JahrCHF 
15436562712.60%Microsoft, Nvidia49%1.5 JahreUSD 
14870297412.00%Holcim, Logitech, Sika56%1.25 JahreCHF 
14870297811.00%ABB, Partners Group, Swiss Re59%1.5 JahreCHF 
1543656299.40%Alcon, Galderma, Lonza59%1.5 JahreCHF 
1543656309.00%Givaudan, Partners Group, UBS49%1.75 JahreCHF 
1543656318.80%Alphabet, Amazon, Apple49%1.5 JahreqCHF 
1543656338.50%Helvetia Baloise, Swiss Life, Swiss Re65%1.5 JahreCHF 
1543656358.00%Geberit, Holcim, Kühne+Nagel, Sika49%1.75 JahreCHF 
1543656367.20%Nestlé, Novartis, Roche67%1.5 JahreCHF 
1543656376.00%Geberit, Nestlé, Sika, Swisscom50%2 JahreCHF 

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