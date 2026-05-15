Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1556907987.20%AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.59%1.5 JahreqCHF 
15569078524.50%Intel, Qualcomm49%1 JahrqCHF 
15569078718.30%Bachem, Galderma, SIG Group55%1 JahrCHF 
15569078816.00%Adecco, Barry Callebaut, Givaudan59%1 JahrCHF 
15569078912.00%Richemont, Geberit, Swatch59%1 JahrCHF 
15569079011.80%Alphabet, Amazon, Apple49%1.5 JahreUSD 
1556907939.80%Adidas, Allianz, Siemens49%1.5 JahreEUR 
1556907949.20%ABB, Holcim, Sika59%1.5 JahreCHF 
1556907958.60%Partners Group, Swissquote, UBS55%1.5 JahreCHF 
1556907968.40%EMS-Chemie, Schindler, Stadler Rail57%1.5 JahreCHF 
1556907977.80%Coca-Cola, McDonald's, Starbucks59%1.5 JahreqCHF 
1556907997.20%Nestlé, Novartis, Roche68%1.5 JahreqCHF 
1556908007.00%Helvetia Baloise, Kühne+Nagel, Lonza, Nestlé51%1.75 JahreCHF 

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