Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1487029707.40%Richemont, Holcim, Swiss Life52%1.5 JahreCHF 
15303355114.50%ams-OSRAM49%1 JahrCHF 
14870296812.00%Sika, Straumann, VAT Group59%1.5 JahreCHF 
15303355312.00%Lonza, Sandoz, Zurich Ins.65%1.25 JahreCHF 
14870296910.50%Richemont, Kühne+Nagel, Logitech57%1.5 JahreCHF 
1530335559.70%Alcon, Givaudan, Partners Group59%1.5 JahreCHF 
1530335568.50%Galderma, Roche, Straumann54%1.75 JahreCHF 
1530335578.30%Eni, RWE, TotalEnergies56%1.5 JahreEUR 
1530335588.00%Kühne+Nagel, Nestlé, UBS55%1.5 JahreCHF 
1530335597.40%ABB, Geberit, Sika58%2 JahreCHF 
1530335616.80%Cembra Money Bank, Julius Bär, UBS49%1.75 JahreCHF 
1530335626.30%Allianz, AXA, Helvetia Baloise Holding AG, Zurich Ins.55%1.75 JahreqCHF 
1530335645.50%Nestlé, Novartis, Roche59%2 JahreCHF 

