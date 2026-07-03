Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1532567057.80%Roche, Sika, Swiss Life59%1.75 JahreCHF 
15694025715.50%Richemont, Kühne+Nagel, Logitech, Partners Group59%1 JahrCHF 
15694025913.00%Avolta, Barry Callebaut, Swatch59%1.5 JahreCHF 
15694026012.60%Adobe, Microsoft49%1 JahrUSD 
15694026111.30%Galderma, Sonova, Ypsomed55%1.5 JahreCHF 
15325670311.00%Comet, VAT Group52%1 JahrCHF 
15325670410.40%ABB, Richemont, Straumann55%1.5 JahreCHF 
15694026210.20%Partners Group, Swissquote, UBS56%1.5 JahreCHF 
15694026310.00%Amazon, Meta, Nvidia49%1.5 JahreqCHF 
1569402658.80%Alcon, Lonza, Sandoz59%1.5 JahreCHF 
1569402726.70%Helvetia Baloise, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.59%2 JahreCHF 
1569402746.40%Nestlé, Novartis, Roche59%2 JahreCHF 
1569402754.00%Euro Stoxx 50 ®, S&P 500 ®, SMI ®61%2 JahreqCHF 

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