Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1569403148.00%ABB, Nestlé, Roche59%1.5 JahreCHF 
15325671224.50%ASML, Inficon, Lam Research49%1 JahrqCHF 
15694030516.50%Cisco Systems, Microsoft, Salesforce.com49%1 JahrUSD 
15325671315.60%ams-OSRAM, Logitech49% (EU)1 JahrCHF 
15694030615.40%Alcon, Galderma, Lonza, Sandoz65%1 JahrCHF 
15694030713.00%Siemens Energy49%1 JahrEUR 
15694030811.30%Amazon, Apple, Nvidia56%1 JahrqCHF 
15325671410.80%Sika, Straumann, VAT Group52%1.5 JahreCHF 
15694030910.60%Partners Group, Temenos, UBS49%1.5 JahreCHF 
1569403109.80%Avolta, Richemont, Swatch57%1.5 JahreCHF 
1569403119.40%Sonova, Straumann, Ypsomed55%1.5 JahreCHF 
1569403128.80%Georg Fischer, Geberit, Holcim, Sika55%1.5 JahreCHF 
1569403138.40%Nestlé, Novartis, Roche60%1.75 JahreqEUR 

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