Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1532562048.20%Geberit, Lonza, Nestlé, Novartis60%1.75 JahreCHF 
15569020421.00%Oracle, Palantir55%1 JahrqCHF 
15569020613.80%Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank55%1 JahrEUR 
15569020712.00%Amazon, Apple, Microsoft55%1 JahrUSD 
15569020810.40%Georg Fischer, SIG Group, Stadler Rail57%1.5 JahreCHF 
15569020910.00%ABB, Schindler, VAT Group57%1.5 JahreCHF 
1556902109.70%Holcim, Kühne+Nagel, Sika59%1.5 JahreCHF 
1532562038.70%Lonza, Siegfried, Straumann59%1.5 JahreCHF 
1556902118.60%Barry Callebaut, Richemont, Lindt & Sprüngli49%1.5 JahreCHF 
1556902137.50%Givaudan, Partners Group, Swiss Life52%1.75 JahreCHF 
1556902147.20%AXA, Helvetia Baloise, Swiss Re, Zurich Ins.59%1.75 JahreqCHF 
1556902157.00%Nestlé, Sandoz, UBS52%1.75 JahreCHF 
1556902176.20%SGS, Swissquote, UBS49%1.5 JahreCHF 

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