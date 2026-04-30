Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1556904668.20%Richemont, Givaudan, Swatch49%1.5 JahreCHF 
15569045821.00%Siemens Energy, ThyssenKrupp51%1 JahrqCHF 
15325621115.60%Banco Santander, Intesa Sanpaolo, Société Générale65%1 JahrqCHF 
15569046113.20%Alphabet, Amazon, Apple55%1.5 JahreUSD 
15569046210.50%Lonza, Nestlé, VAT Group55%1.5 JahreCHF 
15569046310.00%Logitech, Roche, Swiss Re60%1.5 JahreCHF 
1556904649.50%Geberit, Holcim, Kühne+Nagel60%1.5 JahreCHF 
1532562129.40%Alcon, Givaudan, SGS65%1.5 JahreCHF 
1556904659.00%Galderma, Sandoz, Straumann55%1.5 JahreCHF 
1556904678.00%ABB, Sika, Zurich Ins.60%1.5 JahreCHF 
1556904687.20%AXA, Helvetia Baloise, Swiss Life, Zurich Ins.59%1.75 JahreqCHF 
1556904697.00%Alcon, Swisscom, UBS55%1.5 JahreCHF 
1532562136.20%ABB, Nestlé, Novartis, Roche52%1.75 JahreCHF 

Alle Neuemissionen sowie Opportunitäten im Sekundärmarkt finden Sie auf structuredproducts.raiffeisen.ch 

Kontakt
Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
structuredproducts@raiffeisen.ch
+41 44 226 72 20

Newsletter
Mit unserem wöchentlichen Newsletter informieren wir Sie gerne über unsere aktuellen Zeichnungsprodukte.
Anmelden

Erfahren Sie mehr
Was ist ein Emittent für Strukturierte Produkte? Was ist eine Barriere? Struki-Anlagewissen für Einsteiger: die wichtigsten Begriffe von A – Z erklärt in der Raiffeisen Strukipedia .

Rechtlicher Hinweis

Die auf dieser Website erwähnten Finanzprodukte sind risikobehaftet und eignen sich nicht für alle Anleger. Diese Website dient nicht der Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage und stellt keine Finanz-, Rechts-, Steuer- und/oder anderweitige Empfehlung dar. Finanzinstrumente sollen nur nach einer entsprechenden Beratung und dem Studium der rechtsverbindlichen Verkaufsdokumente (z.B. Emissionsbedingungen, Basisprospekt, BIB/KID) erworben werden.