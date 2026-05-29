Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1532562468.50%ABB, Geberit, Sika59%1.5 JahreCHF 
15569104120.70%Broadcom, Nvidia, Palantir55%1 JahrqCHF 
15325624418.80%ENGIE, Siemens Energy, Veolia Environnement65%1 JahrqCHF 
15569104315.50%Logitech, Partners Group, VAT Group59%1 JahrCHF 
15569104511.00%ABB, Nestlé, Novartis, Roche69%2 JahreCHF 
15569104610.80%Richemont, Givaudan, Swatch59%1.5 JahreCHF 
15569104710.50%Galderma, Sandoz, Straumann56%1.5 JahreCHF 
1532562459.30%Alcon, Partners Group, Swiss Re59%1.5 JahreCHF 
1556910499.00%Apple, IBM, Microsoft49%1.5 JahreqCHF 
1556910508.60%Amrize, Holcim, Sika59%1.5 JahreCHF 
1556910518.00%Avolta, Flughafen Zürich, Kühne+Nagel55%1.5 JahreCHF 
1556910527.60%Nestlé, Novartis, Roche69%1.5 JahreCHF 
1556910537.00%Helvetia Baloise, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.59%2 JahreCHF 

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