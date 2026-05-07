Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1532562238.60%Partners Group, Swiss Life, Zurich Ins.57%1.5 JahreCHF 
15325622222.00%Crowdstrike Holdings, Oracle, Palantir52%1 JahrqCHF 
15569047715.00%Alphabet, Meta, Nvidia59%1 JahrqCHF 
15569047811.40%ABB, Holcim, VAT Group55%1.5 JahreCHF 
15569047910.80%Adecco, Belimo53%1.5 JahreCHF 
15325622510.30%Holcim, Lonza, SGS65%1.5 JahreCHF 
15569048010.00%Logitech, Swissquote, UBS55%1.5 JahreCHF 
1556904819.40%Alcon, Lonza, Straumann59%1.5 JahreCHF 
1556904829.20%Barry Callebaut, Richemont, Givaudan49%1.5 JahreCHF 
1556904838.00%Amrize, Geberit, Sika59%1.5 JahreCHF 
1556904847.20%Allianz, AXA, Helvetia Baloise, Swiss Re55%1.5 JahreqCHF 
1556904857.00%Geberit, Kühne+Nagel, Swisscom55%1.75 JahreCHF 
1556904865.40%Nestlé, Novartis, Roche59%2 JahreCHF 

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