Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1530338499.00%Kühne+Nagel, Logitech, Sandoz49%1.5 JahreCHF 
15303384022.50%AMD, Broadcom, Nvidia59%1 JahrqCHF 
15303384116.50%Airbus, ThyssenKrupp55%1 JahrqCHF 
15303384313.20%Silber60%1 JahrqCHF 
14870297212.00%Richemont, Swiss Re, VAT Group55%1.5 JahreCHF 
15303384511.00%Banco Santander, Deutsche Bank, UniCredit52%1.5 JahreqCHF 
14870297310.20%Georg Fischer, Holcim, Sika59%1.5 JahreCHF 
15303384610.00%Allianz, AXA, Swiss Life, Swiss Re65%1.5 JahreqCHF 
1530338479.50%Galderma, Lonza, Sandoz59%1.5 JahreCHF 
1530338489.00%Alphabet, Amazon, Apple49%1.5 JahreqCHF 
1530338537.20%Barry Callebaut, Geberit, Swisscom55%1.5 JahreCHF 
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