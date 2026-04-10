Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1543662179.00%Richemont, Holcim, Swiss Re50%1.75 JahreCHF 
15325619518.00%ENGIE, Linde, Siemens Energy59%1 JahrqCHF 
15436621117.00%ASML, Broadcom, Nvidia52%1 JahrqCHF 
15436621214.70%Commerzbank, Deutsche Bank, UniCredit49%1 JahrEUR 
15436621311.70%Adecco, SGS, UBS52%1 JahrCHF 
15325619611.00%Julius Bär, Partners Group, Zurich Ins.59%1.5 JahreCHF 
1543662159.80%Logitech, Sika, Swisscom56%1.5 JahreCHF 
1543662169.20%Lonza, Sanofi, Ypsomed61%1.5 JahreqCHF 
1543662188.70%ABB, Belimo, Holcim53%1.5 JahreCHF 
1543662198.50%Nestlé, Novartis, Sandoz, Zurich Ins.60%1.5 JahreCHF 
1543662208.10%Alcon, Sandoz, Straumann51%1.5 JahreCHF 
1543662217.80%Kühne+Nagel, Schindler, Stadler Rail55%1.5 JahreCHF 
1543662227.60%Geberit, Givaudan, Sonova54%1.5 JahreCHF 

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