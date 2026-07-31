Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1583366729.20%Kühne+Nagel, Logitech, UBS49%1.5 JahreCHF 
15833666614.00%Holcim, Logitech, Partners Group59%1 JahrCHF 
15833666711.80%Accelleron, Belimo, Schindler59%1 JahrCHF 
15325671710.60%Alcon, Sonova, Straumann59%1.5 JahreCHF 
15325671810.40%ABB, Georg Fischer, VAT Group52%1.5 JahreCHF 
15833666910.20%Richemont, Lindt & Sprüngli, Swatch59%1.5 JahreCHF 
1583366709.50%Alphabet, Apple, Microsoft49%1.5 JahreUSD 
1583366719.40%Julius Bär, Swissquote, UBS57%1.5 JahreCHF 
1583366758.00%Nestlé, Novartis, Roche66%2 JahreCHF 
1583366767.80%Galderma, Roche, Ypsomed56%1.5 JahreCHF 
1583366777.50%ABB, Lonza, Zurich Ins.55%1.75 JahreCHF 
1583366787.20%Geberit, Sika, Stadler Rail53%1.75 JahreCHF 
1583366806.00%Helvetia Baloise, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.55%2 JahreCHF 

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