UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
9.75%Siemens70%1YEUR03.06.2026156609782 
12.75%Nvidia55%18MUSD03.06.2026156609784 
9.00%Holcim
Richemont
VAT		50%18MCHF03.06.2026156610167 
8.25%ABB
Logitech
Swiss Life		60%18MCHF03.06.2026156610156 
6.75%Lonza
Novartis
Straumann
Zurich Insurance		50%2YCHF03.06.2026156610158 
6.00%Holcim
Lonza
Partners Group
Swiss Life		50%2YCHF03.06.2026156610161 
11.25%BMW
Mercedes-Benz
Volkswagen		60%18MEUR03.06.2026156610163 
11.25%Alphabet
Apple		60%18MUSD03.06.2026156610165 
8.25%Nestlé
Novartis
Roche		70%2YCHF
Autocallable		03.06.2026156610170 
8.00%Alcon
Julius Baer
Nestlé
Novartis		55%2YCHF
Autocallable		03.06.2026156610172 
7.75%Julius Baer
UBS		60%2YCHF
Autocallable		03.06.2026156610175 
12.75%Eli Lilly
Novo Nordisk
Roche		55%18MCHF
Autocallable		03.06.2026156610178 
8.00%Geberit
Kühne + Nagel
Swisscom		60%2YCHF
Autocallable		03.06.2026156610180 
10.25%Logitech
Swissquote
UBS		60%1YCHF
Autocallable		03.06.2026156609526 
15.00%Commerzbank
ING
Société Générale		55%1YEUR
Autocallable		03.06.2026156609420 
10.50%Bayer
Novartis		60%1YCHF
Autocallable		03.06.2026156609421 
15.00%Amazon.com
Nvidia		55%18MUSD
Autocallable		03.06.2026156609524 
5.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MCHF
Callable		03.06.2026156609530 
8.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MEUR
Callable		03.06.2026156609533 
9.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MUSD
Callable		03.06.2026156609535 
10.00%Alcon
Nestlé
Straumann		60%18MCHF
Callable		03.06.2026156609537 
7.00%Allianz
Helvetia Baloise Holding
Zurich Insurance		70%2YCHF
Callable		03.06.2026156609539 
15.75%Nvidia
Palantir Technologies		50%18MCHF
Callable		03.06.2026156609541 
11.00%Galderma
Lonza
Novartis		65%18MCHF
Callable		03.06.2026156609543 
9.25%EMS-Chemie
Schindler
Stadler Rail		60%18MCHF
Callable		03.06.2026156609548 
15.50%E.ON
Siemens Energy
Vestas Wind Systems		50%18MCHF
Callable		03.06.2026156609545 
17.00%Ford
Tesla		50%18MUSD
Callable		03.06.2026156609546 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:

UBS KeyInvest Daily Markets
Keyinvest Daily Markets liefert Ihnen börsentäglich charttechnische Analysen und aktuelle Marktinformationen.

Anmelden

UBS KeyInvest Product News
Keyinvest Product News liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu den neuesten UBS Produkten.

Anmelden

UBS KeyInvest Weekly Hits
Keyinvest Weekly Hits informiert Sie wöchentlich mit ausgewählten Themen über das Börsengeschehen.

Anmelden

Kontakt

keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
www.ubs.comTel: +41 44 239 76 76

 

Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.