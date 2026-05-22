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Lonza
Partners Group
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Novo Nordisk
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Kühne + Nagel
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Nestlé
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Helvetia Baloise Holding
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Palantir Technologies
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Stadler Rail
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Tesla
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Chancen
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Risiken
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